Gloria Flórez renuncia a su aspiración para reelegirse al Senado por el Pacto Histórico / María José Echeverry Delgado

Colombia

La senadora Gloria Inés Flórez, actual presidenta de Colombia Humana, oficializó su renuncia a la lista del Senado por el Pacto Histórico para el periodo legislativo 2026-2030.

En una carta enviada a la coalición y divulgada este 29 de septiembre, Flórez explicó que su decisión busca “dejar el espacio para otros liderazgos de las mujeres”, de cara a la consulta interpartidista y popular que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre.

“Solicito que mi nombre y postulación sean retirados de la lista inscrita en la Registraduría Nacional del Estado Civil”, expresó en el documento.

La congresista, quien actualmente ocupa una curul en el Senado, enfatizó que se trata de un gesto para fortalecer la representación femenina en la política y dentro de las decisiones del Pacto Histórico.