Fogacoop cierra sus capacitaciones con un balance positivo: depósitos a niveles de antes de pandemia

Bogotá D. C.

En Bogotá, el Fondo de Garantías de Entidades Coorporativas (Fogacoop) cerró el proceso de capacitaciones regionales “Conectando capacidades y generando conocimiento” 2025.

Fogacoop es un fondo vinculado al Ministerio de Hacienda que se encarga de proteger los ahorros de quienes depositan su dinero en las cooperativas financieras, ante eventos de liquidación de estas entidades.

Tras el evento, en diálogo con Caracol Radio, la directora de Fogacoop, María Elena Grueso, destacó la solidez financiera de las cooperativas en el país, con altos niveles de liquidez y excedentes en aumento. De acuerdo con el Fondo, esto se debe a los menores costos de fondeo y la mejora en la cartera del sector.

“Podemos destacar que, viendo las cifras del sector cooperativo, están creciendo muy bien. Están creciendo los depósitos este año y proyectamos que, para el 2026, tengamos depósitos a niveles de antes de pandemia”, resalta Grueso, quien agrega que “la originación de crédito se está reactivando y también vamos un poco por encima del sector financiero tradicional”.

“Vemos un sector fortalecido, que sigue creciendo y prestando esos servicios de ahorro y crédito a sus asociados, que son más de cuatro millones de asociados”, indica la directora de Fogacoop, subrayando que alrededor de un 57% de las personas afiliadas son mujeres y, de ese porcentaje, un quinto son madres cabezas de hogar.

A propósito, Grueso señaló que “un ahorrador del sector cooperativo es un ahorrador con ingresos bajos o medios-bajos”.

En esta medida, la presencia de las cooperativas a nivel regional es fundamental porque “en una tercera parte de los municipios del país no hay presencia física de la banca tradicional (...) entonces llevan servicios financieros, pero además beneficios sociales, porque las cooperativas no solo son intermediarios financieros, sino que brindan beneficios para el desarrollo de sus asociados, sus familias y sus comunidades”, asegura la directora del Fondo.

Según Grueso, a estas capacitaciones, que también se llevaron a cabo en otras ciudades como Bucaramanga, Pereira, Medellín o Cali, asistieron miembros del consejo de administración, gerentes y funcionarios que manejan estas entidades financieras. La directora del Fondo dijo que estas son “personas estratégicas para el desarrollo de las cooperativas”.

Por otra parte, estas capacitaciones contó con la participación de Julita Barreto, inversionista de Shark Tank Colombia, quien dirigió la charla “Cooperar para transformar”: allí, invitó a identificar el “ikigai”, un mantra japonés que se basa en “hacer lo que amamos, hacerlo bien, recibir remuneración y generar impacto”.

Además, Barreto hizo un llamado para “humanizar” el sector de las cooperativas financieras a través del liderazgo empático, la integridad, la honestidad y el uso ético de herramientas de inteligencia artificial.