¿Cómo pueden las empresas colombianas duplicar sus ventas? Estas son las estrategias de expertos

En Colombia, el 54% de las compañías utiliza las redes sociales para comercializar sus productos y el 83% de las pymes las integra como una herramienta central de negocios, de acuerdo con datos de la plataforma GoDaddy; sin embargo, pocas marcas logran ver resultados efectivos de manera orgánica, pues solo lo logran a través de estrategias de pauta digital.

Esto se debe a que aunque hoy el contenido orgánico representa un activo indispensable para captar la atención del consumidor, las empresas no implementan las tácticas adecuadas para realizar conversiones de forma orgánica, pues utilizan estas plataformas como un canal de visibilización y no de facturación.

Mónica Montañez, estratega en monetización a través de redes sociales, explica que las empresas se encuentran en una competencia constante por la atención del usuario, y el contenido orgánico es el vehículo para generar esa cercanía necesaria.

“Muchas marcas mantienen el error de publicar sin un objetivo definido, viendo las redes como un espacio de presencia obligatoria y no como su principal canal de ventas. Por el contrario, cuando una cuenta es gestionada con criterio estratégico tiene la capacidad de generar transacciones diarias, logrando impactos visibles en la facturación entre el primer y el tercer mes de implementación”.

Según la experta, para construir una estrategia efectiva es necesario que las empresas se alejen de la improvisación y el marketing obsoleto y adopten una estructura basada en pilares claros. El proceso comienza con la creación de contenido que atrae, mediante formatos como reels que alcanzan nuevas audiencias, seguido de contenido que conecta a través de historias cercanas para generar confianza.

Posteriormente, se debe integrar contenido que posiciona a la marca como una autoridad mediante la educación del cliente y, finalmente, contenido que vende con ofertas claras y llamados a la acción directos. La ausencia de este último es, precisamente, la razón por la cual muchas cuentas con gran alcance no logran monetizar su audiencia.

Dentro de este ecosistema, los formatos que demuestran mayor efectividad son aquellos que exponen resultados reales, testimonios, procesos de transformación y explicaciones precisas sobre el método de compra.

Para Mónica Montañez, las historias de Instagram son el canal de cierre de ventas más potente, debido a que facilitan una conversación directa donde el usuario se siente identificado con la marca. Por ello, recomienda desplazar la obsesión por el número de seguidores y priorizar métricas que reflejen una intención real de compra, como las conversaciones iniciadas por mensaje directo, las respuestas a historias y los clics hacia enlaces de WhatsApp.

“La capacidad de conversión de una empresa depende de su agilidad para responder a la intención del cliente y de la capacitación constante de sus equipos para evitar estructuras rígidas. Una cuenta con una comunidad pequeña pero activa en conversaciones suele reportar mayores beneficios que una audiencia masiva sin interacción”, afirma la especialista.