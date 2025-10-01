Experis lanza el libro “40 Mujeres líderes en tecnología

Experis, marca de ManpowerGroup Colombia especializada en talento y soluciones en TI, presenta en el marco de Softic, Congreso Internacional de Software y TI en Latinoamérica, organizado por Fedesoft, el libro“40 Mujeres líderes en tecnología. Construyendo el futuro de la tecnología”, una obra que visibiliza las voces, trayectorias y aprendizajes de mujeres que hoy ocupan posiciones clave en la industria tecnológica del país.

El libro reúne perfiles de mujeres que, desde diferentes roles y sectores, están impulsando la innovación digital, la transformación de las organizaciones y el fortalecimiento del ecosistema tecnológico en Colombia.

“Este libro nace como un homenaje a la resiliencia, liderazgo y visión de las mujeres en tecnología. Queremos que sus historias sirvan como ejemplo e inspiración para miles de jóvenes que sueñan con aportar al sector TI”, afirmó Ricardo Morales, director deExperis Colombia.

La publicación también busca generar conversación sobre la importancia de la equidad de género en un sector que todavía enfrenta desafíos en inclusión y representación: “En Experis creemos que la diversidad impulsa la innovación. Con este libro reafirmamosnuestro compromiso de crear espacios que reconozcan y promuevan el papel de las mujeres en la construcción de un futuro digital más inclusivo”, agregó Morales.

Por su parte, Marcela Narváez, directora de Innovación de Servicios Avanzados de TI en Experis y una de las impulsoras del proyecto, destacó: “Este no es solo un libro, es una plataforma de visibilidad y reconocimiento. Queremos inspirar, pero también abrirconversaciones y generar acciones que permitan más oportunidades para las mujeres en el mundo de la tecnología”.

La iniciativa de Experis se suma a los esfuerzos globales de ManpowerGroup para promover la equidad de género y la participación de más mujeres en sectores de alta demanda laboral como ciberseguridad, inteligencia artificial, analítica de datos y computaciónen la nube.

Con “40 Mujeres líderes en tecnología. Construyendo el futuro de la tecnología”, Experis invita a empresarios, instituciones educativas y al sector público a trabajar en conjunto para seguir cerrando brechas y construir un ecosistema digital diverso,equitativo y sostenible.