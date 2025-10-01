“Exigimos la verdad”: familiares de joven infante de marina cartagenero muerto piden esclarecimiento

Cartagena

En extrañas circunstancias registradas en el departamento del Valle del Cauca murió John Mario Montes Berrío, un infante de marina cartagenero de 18 años. Sus familiares aseguraron que, de acuerdo con las versiones preliminares entregadas por la Armada Nacional, el joven se habría ahogado en una playa de Juanchaco, isla del distrito de Buenaventura.

Según la versión oficial, John desapareció tras ser arrastrado por la corriente mientras se daba un baño en el mar con dos compañeros después de una jornada de limpieza en ese balneario. Su cuerpo fue encontrado dos días después, y la causa de su muerte preliminar es ahogamiento.

Sin embargo, sus padres, John Mario Montes y Ledis Berrío, denunciaron a través de los micrófonos de Caracol Radio inconsistencias y una falta de acompañamiento por parte de la institución naval.

“Lo único que nosotros queremos es la verdad. ¿Qué pasó con nuestro hijo? Exigimos la verdad, exigimos justicia, no tenemos acompañamiento hasta el momento por parte de la Armada Nacional”, expresó Ledis Berrío.

El padre del joven cuestionó la responsabilidad de los superiores a cargo, ya que su hijo no sabía nadar, tanto así, que no había pasado la prueba de agua durante su entrenamiento meses antes en Coveñas, Sucre.

“Él no sabía nadar. No le gustaba la playa, para mí hay una irresponsabilidad aquí de parte de esas personas que estaban a cargo él estaba activo, no estaba de permiso y no estaba de turismo para que lo dejaran solo”, indicó John Mario Montes.

Dudas sobre la identidad y el procedimiento

La principal duda de la familia es la identificación del cuerpo. Ledis Berrío, fue la única a la que se le permitió ver el cadáver y asegura que no correspondía al su hijo.

“Cuando yo entro vi que era un cuerpo enorme y él medía era un 1.69 y ese cuerpo estaba exageradamente grande cerca de dos metros. Además, tenía la piel blanca mientras que mi hijo era moreno; el cadáver no presentaba cicatrices ni las quemaduras que John Mario tenía. “Por eso exijo la prueba de ADN que por ley como padres y como familia la merecemos”, sentenció.

La familia afirma que su solicitud de una prueba de ADN fue negada en Buenaventura con el argumento de que la identificación por huellas dactilares era suficiente. Además, recibieron la orden de no abrir el féretro en Cartagena.

Sus padres recuerdan a John Mario como un joven que siempre mostró el amor por la Armada Nacional durante los cinco meses que estuvo y soñaba con hacer toda su carrera en la institución.