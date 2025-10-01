“Estamos preocupados con el aplazamiento en un mes del cronograma de licitación”: Veedor Aerocafé

Manizales

Muy preocupados se encuentran desde la veeduría del Aeropuerto del Café con el anuncio del aplazamiento en un mes del cronograma de adjudicación de la licitación del Aeropuerto del Café. Comentaron que no es bueno que el proyecto en este momento tenga más de 400 observaciones

“Yo creo que es un momento muy importante en que el proyecto vuelve a tener esa inercia política y todo lo que se requiere pues para que avance prontamente en lo que es la licitación, la adjudicación y el inicio de obras. Sin embargo, si es preocupante este aplazamiento”, dijo Gustavo Robledo Vásquez, veedor del proyecto

Gustavo Robledo Vásquez, veedor del proyecto comentó en Caracol Radio, que es preocupante que se empiecen a mover los plazos estipulados en el Aeropuerto del Café y sobre todo que se tengan más de 400 observaciones del proceso, sin embargo, explicó que es importante que se blinde la licitación en temas de corrupción.

“ Ese es el pedido de toda la gente de aquí en la región que esta vez sí las obras sean realidad, necesitamos que los plazos prometidos se cumplan”, comentó el veedor.

Vásquez, comentó que dentro de lo que conoce la mayoría de las observaciones están encaminadas a que el proyecto tiene un costo superior al estipulado y por eso algunas empresas están declinando su participación

La adjudicación estaba estipulada para el 15 de noviembre, sin embargo, desde el patrimonio autónomo informaron que el nuevo plazo es el 15 de diciembre