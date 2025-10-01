En el Paseo de Bolívar, capturado un sujeto por el delito de acceso carnal abusivo

Una persona fue capturada por miembros de la Policía Nacional en Cartagena, relacionada en un caso de afectación a una menor de edad, por delitos sexuales.

El operativo fue desplegado por funcionarios de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Policía Nacional en Cartagena, en coordinación con la Fiscalía General, en el barrio Paseo de Bolívar, capturando a un hombre de 42 años de edad, requerido por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

El hoy capturado se aprovechaba de la confianza que tenía como vecino de la víctima, una menor de 12 años de edad, quien, presuntamente, la ingresa a un lote de su propiedad y abusaba sexualmente de ella. Los hechos ocurrieron en el año 2024.

“Gracias a la denuncia de un familiar de la víctima sobre los vejámenes sexuales presuntamente cometidos por el hoy detenido, los funcionarios de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Policía Nacional en Cartagena, junto a miembros de la Fiscalía General de la Nación, pudieron adelantar las diligencias judiciales que culminaron con su captura”, señaló el señor brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante Policía Metropolitana de Cartagena.

En lo corrido del año, se han capturado 69 personas por delitos sexuales.

Se recuerda a la comunidad, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, que cuentan con la Línea 141, a nivel nacional, administrada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que todo adulto o niño que necesite reportar una emergencia, hacer una denuncia o pedir orientación sobre casos de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, trabajo infantil o consumo de sustancias psicoactivas, entre muchas otras situaciones que amenacen o afecten la vida e integridad de un niño, niña o adolescente.