En el Magdalena hallan asesinados a tres jóvenes que fueron reportados como desaparecidos

Santa Marta

Las autoridades del Magdalena confirmaron el hallazgo de los cuerpos de tres jóvenes que estaban desaparecidos desde el pasado fin de semana en el Magdalena. Los cuerpos fueron encontrados en áreas rurales de los municipios de Zona Bananera y Ciénaga.

Uno de los cadáveres fue identificado como Aly David Suárez, de 21 años, gracias a un tatuaje. Su cuerpo apareció en la quebrada La Aguja, en jurisdicción de Ciénaga, donde había sido visto por última vez.

Otro de los cadáveres fue hallado en la Troncal de Oriente, en el sector Loma de Picacho y corresponde a Anderson David, de 22 años. El hallazgo fue reportado por residentes que se dirigían a sus casas y dieron aviso a la Policía.

Horas después, también en la quebrada La Aguja, fue encontrado Kevin David Burgos Rodríguez, de 21 años, quien había desaparecido el mismo viernes en Ciénaga tras salir con un amigo.

Las autoridades realizaron los procedimientos forenses y continúan investigando las causas y circunstancias de las muertes. No se descarta que los tres casos estén relacionados. Una de las pistas apunta a que uno de los jóvenes fue visto por última vez cuando abordó una motocicleta con dos hombres.