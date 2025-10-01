En Bolívar dos millones alevinos de bocachicos se criarán en cuerpos de agua de ocho municipios

Bolívar le apuesta a la vida, al agua y al futuro. La Gobernación, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, anunció el inicio de Aqua Bolívar, una ambiciosa estrategia que contempla la siembra de dos millones de alevinos de bocachico en los cuerpos de agua del departamento.

La iniciativa, desarrollada en articulación con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), busca mucho más que repoblar especies: pretende garantizar la seguridad alimentaria, proteger la biodiversidad y reactivar la economía pesquera.

La estrategia se desplegará en cuatro fases de liberación, con impacto directo en ocho municipios del departamento.

La primera cita será este jueves 2 de octubre en Soplaviento y Calamar, donde comunidades enteras presenciarán cómo miles de pequeñas vidas acuáticas regresan a su hábitat natural, iniciando un ciclo de esperanza para pescadores y familias.

“Estamos contentos de anunciar este proyecto que busca un bienestar colectivo para toda la familia, pues facilita el alimento, mejora la economía y ayuda a preservar la biodiversidad de nuestro departamento”, expresó Víctor Galvis, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.

Con Aqua Bolívar, se espera incrementar los ingresos de los pescadores artesanales, promover prácticas de pesca responsable y consolidar un modelo de desarrollo sostenible que conecte productividad y conservación.

La Gobernación de Bolívar invita a la ciudadanía a reconocer el valor de los recursos hídricos como patrimonio de vida y prosperidad. Este proyecto no solo siembra peces, también siembra futuro: más alimento, más oportunidades y más sostenibilidad para Bolívar.