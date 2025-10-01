En Barranco de Loba se harán mejoras en infraestructura eléctrica y cambio de medidores

En una jornada convocada por la Alcaldía de Barranco de Loba, Afinia, filial del Grupo EPM, escuchó inquietudes de la comunidad sobre las obras que se vienen ejecutando en el municipio, entre ellas, la modernización de redes de energía eléctrica, el cambio de medidores y la implementación de la Energía a la Medida, diseñado para atender a usuarios con alta demanda energética.

Edilberto Agamez, jefe territorial de Afinia para el sur de Bolívar, manifestó que “se seguirá informando y dando todas las claridades necesarias sobre los beneficios de estas nuevas tecnologías, a fin de repotenciar los sectores que hoy están sobrecargados y garantizar la calidad del servicio que requieren los usuarios, la sostenibilidad empresarial y el desarrollo de la región”.

Por su parte, el alcalde de Barranco de Loba, Henrique Ballesteros, hizo un llamado a la ciudadanía a participar en las mesas técnicas que se realizarán: “las actividades de mejoramiento se suspenderán y se convocarán voceros de cada zona para resolver todas las inquietudes. Desde el mes de abril hemos venido realizando reuniones.”

La medición un paso para un consumo más eficiente

Con la renovación de las redes y la implementación de medidores bicuerpo, los usuarios podrán contar con equipos más precisos, transparentes y adaptados a las nuevas exigencias del sistema eléctrico, al tiempo que se espera reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, y fortalecer la seguridad eléctrica en el municipio.

Afinia reafirmó su voluntad y esfuerzos por garantizar un servicio más estable, seguro y ajustado a las necesidades de los usuarios, especialmente en comunidades con alto consumo energético, ofreciendo soluciones que contribuyan al desarrollo económico y social de la región.