Convocatoria para la población con discapacidad a las elecciones de Comités Locales de Discapacidad 2025

La Alcaldía de Cartagena invita a la población con discapacidad a participar activamente en el ejercicio democrático de elección de los Comités Locales de Discapacidad, que se llevará a cabo de manera virtual el 5 de diciembre de 2025.

Son espacios de participación ciudadana conformados por el Gobierno y la sociedad civil, integrados por 1 representante de cada tipo de discapacidad: física, visual, auditiva, psicosocial, intelectual, múltiple y sordoceguera, más un representante de organizaciones sociales que trabajan por y para las personas con discapacidad.

Estos comités tienen como objetivo servir como instancias de deliberación, construcción, seguimiento y verificación de las políticas, estrategias y programas que garanticen la integración social de las personas con discapacidad.

“Con la elección de los Comités Locales de Discapacidad damos un paso fundamental hacia la inclusión y la participación activa de la ciudadanía. Invitamos a todas las personas con discapacidad a inscribirse y ser parte de este proceso democrático, porque su voz es esencial para construir una Cartagena más justa e inclusiva”, aseguró Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

Calendario Electoral

• Inscripción de candidatos: del 14 al 24 de octubre.

• Inscripción de votantes: del 14 de octubre al 4 de noviembre.

- Notificación a candidatos y votantes sobre subsanaciones. (se enviará a los correos electrónicos suministrados al momento de la inscripción): 5 de noviembre a 7 de noviembre.

- Periodo de subsanación de documentos presentados en las inscripciones por candidatos y votantes: 18 de noviembre al 24 de noviembre.

- Presentación de listado definitivo de candidatos y votantes: 25 de noviembre.

• Día de las Elecciones: 5 de diciembre de 2025 de manera virtual.

Requisitos para inscribirse como VOTANTE

• Tener mínimo 14 años, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1885 de 2018.

• Presentar documento de identidad en formato PDF.

• Residir en la localidad y adjuntar certificado de residencia no mayor a 2 meses en PDF.

• Presentar certificación de discapacidad según la Resolución 1197 de 2024 o, en su defecto, historia clínica o documento soporte expedido por la EPS.

• En caso de personas con discapacidad cognitiva, contar con el acompañamiento de su red de apoyo.

• Cada persona con discapacidad solo podrá ser representada una vez para votar.

Requisitos para inscribirse como CANDIDATO

• Tener mínimo 14 años y adjuntar documento de identidad en PDF.

• Residir en la localidad y presentar certificado de residencia no mayor a 2 meses en PDF.

• Adjuntar certificación de discapacidad que acredite la población que busca representar, o en su defecto historia clínica o documento soporte expedido por la EPS.

• Diligenciar en el formulario web una propuesta o plan de trabajo, que será de obligatorio cumplimiento en caso de ser electo.

• Para postulantes entre 14 y 17 años: adjuntar consentimiento informado y autorización de uso de imagen firmados por padre, madre o acudiente (formatos descargables en el formulario web).

• Expresar manifestación voluntaria de presentación de la candidatura en el formulario web.

Requisitos para la Organización que da el aval al candidato(a)

Conforme al Decreto 1350 del 2018, las organizaciones del nivel local, municipal y distrital son aquellas conformadas por personas naturales domiciliadas en una misma localidad, municipio o distrito y deben contar con un mínimo de asociados de acuerdo con el número de habitantes de los municipios.

✓ Para el caso del distrito de Cartagena, la organización debe contar con 40 asociados; no obstante, podrán avalar organizaciones que tengan un mínimo de 10 asociados.

✓ Las organizaciones de personas con discapacidad intelectual, múltiple y sordoceguera podrán constituirse y acreditarse bajo el carácter distrital o municipal, con un mínimo 5 asociados

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Todo el proceso de inscripción será de manera virtual, a través del formulario web disponible en los canales oficiales de la Alcaldía de Cartagena.

El Distrito hace un llamado a la participación activa de este grupo poblacional para fortalecer estos espacios de representación y avanzar hacia una ciudad más inclusiva.