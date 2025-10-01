Condenaron a 8 años de prisión a exsecretario de hacienda de Armenia, escándalo de la valorización

Armenia

Condenaron a 8 años de prisión al exsecretario de hacienda de la alcaldía de Armenia por el delito de concusión por el escándalo de la corrupción en la valorización, según la fiscalía recibió 8 millones de pesos del contratista de la obra.

El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Armenia, Quindío, con fecha del 29 de agosto condeno a 8 años de prisión al exsecretario de hacienda de Armenia, Augusto González Peralta, es decir noventa y seis meses de prisión, multa por valor de 66.66 smlmv y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de ochenta (80) meses, como responsable del delito de concusión en calidad de autor por el escándalo de la corrupción en la valorización.

Además, el juzgado le negó al señor Augusto González Peralta los subrogados penales de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de la prisión domiciliaria, por expresa prohibición del Código Penal. Por lo anterior, una vez en firme esta decisión, se ordena la captura del sentenciado a fin de que cumpla la sanción impuesta en el establecimiento penitenciario que el INPEC señale para tal efecto.

La señora fiscal indicó que a través de la práctica probatoria realizada dentro del asunto, logró demostrar al despacho que para el mes de diciembre de 2016 el señor Augusto González Peralta fungía como director del Departamento Administrativo de Hacienda y con ocasión al conocimiento que tenía en dicho cargo, contactó al contratista Fernando León Diez Cardona, a quien le solicitó la suma de ocho millones de pesos para el pago de una libreta militar de su hijo, dinero que fue entregado por medio de Sebastián Congote Posada exdirector de la EDUA, violando así los principios de la administración pública e incurriendo en la conducta punible de concusión.

Resaltó que con las declaraciones rendidas por Sebastián Congote Posada y Fernando León Díaz Cardona se logró demostrar la solicitud y entrega de dinero efectuada a Augusto González Peralta como director del Departamento Administrativo de Hacienda y que dicha actuación tenía como finalidad cubrir el pago de la libreta militar del hijo del procesado, quedando así acreditada la materialidad de la conducta y la responsabilidad penal que le asiste al procesado

Como es decisión de primera instancia, La presente decisión se notifica en estrados y contra la misma procede el recurso ordinario de apelación, que fue solicitada por el abogado del exsecretario de hacienda y ahora será el Tribunal Superior del Distrito de Armenia que resuelva la apelación.

El expediente se encuentra surtiendo trámite de segunda instancia en la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial toda vez que la mencionada decisión fue objeto de recurso de apelación por parte de la defensa del procesado.

Cabe recordar que por este escándalo de valorización el contratista Fernando León Díez Cardona ya fue condenado por este mismo caso, al igual que la exalcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia, su exesposo Francisco Valencia y siguen involucrados y en investigación otros exfuncionarios.