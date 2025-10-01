Cartagena será sede del Pádel Tour del Mar 2025

Serán cinco días de competencia en diferentes categorías, desde novatos hasta jugadores de alto nivel, con participación de deportistas de varias ciudades de la Costa Caribe y del interior del país.

El pádel, considerado una disciplina emergente con rápido crecimiento en Colombia y en el mundo, combina elementos del tenis y del squash y se juega en formato de duplas. Su carácter dinámico y recreativo lo ha posicionado como un deporte que atrae cada vez más adeptos, especialmente entre jóvenes que encuentran en esta práctica una nueva manera de ejercitarse, divertirse e integrarse socialmente.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza del alcalde Dumek Turbay Paz, junto al director del IDER, Campo Elías Terán, respalda este certamen en el marco de su política de apoyo al deporte formativo y competitivo, abriendo las puertas a nuevas disciplinas que fortalecen la oferta deportiva de la ciudad. Este acompañamiento institucional refleja la apuesta por consolidar a Cartagena como epicentro de grandes eventos que combinan deporte, turismo e inclusión.

Además de la competencia, el torneo tiene un impacto que trasciende las canchas: la llegada de delegaciones visitantes genera un movimiento positivo para el turismo deportivo en la zona norte de la ciudad, con beneficios directos para hoteles, restaurantes y servicios locales, reafirmando el papel del deporte como motor de desarrollo económico y social.

“Con el Pádel Tour del Mar reafirmamos nuestro compromiso con los deportes emergentes. Estos escenarios permiten que más jóvenes se sumen a la práctica deportiva, encuentren oportunidades de crecimiento y proyecten su talento hacia el futuro. Cartagena es hoy un referente en la organización de eventos que fortalecen la cultura deportiva y la inclusión”, afirmó Campo Elías Terán, director general del IDER.