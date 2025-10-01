Brote de ébola en República Democrática del Congo deja 42 muertos en menos de un mes

Acompañamiento de miembros de la Organización Mundial de la Salud a profesionales sanitarios que atienden el ébola en África. (Foto: John Moore/Getty Images) / John Moore

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó a 42 la cifra de muertos y a 64 la de casos registrados por el brote de ébola declarado el pasado 4 de septiembre en la provincia congoleña de Kasai, en el centro de la República Democrática del Congo (RDC).

Hasta el 28 de septiembre de 2025, se habían notificado un total de 64 casos (53 confirmados y 11 probables), incluyendo 42 fallecimientos (31 confirmados y 11 probables de personas que presentaban síntomas y vínculos epidemiológicos, pero murieron antes de poder ser sometidas a prueba) en la zona sanitaria de Bulape.

Esto sitúa la tasa de letalidad en el 65,6 % en un brote que, por ahora, se limita a Bulape y que afecta sobre todo a mujeres (57,8 %), niños de 0 a 9 años (25 %) y adultos de 20 a 29 años (23,4 %).

De momento, se han notificado cinco casos confirmados entre el personal sanitario, incluidos tres fallecimientos, precisó la OMS en un comunicado.

“El brote de la enfermedad por el virus del ébola en la República Democrática del Congo continúa, aunque con señales de un notable descenso en la transmisión”, agregó esta agencia de la ONU.

Este es el decimosexto brote de ébola declarado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976, y el primero en la provincia de Kasai desde 2008.

La estrategia de las autoridades congoleñas, con apoyo de la Unión Africana (UA) y de la OMS, contempla la vigilancia inmediata de todos los contactos directos o indirectos de los enfermos y fallecidos, así como la administración de la vacuna.

El ébola es una fiebre hemorrágica grave que se transmite por contacto directo con sangre o fluidos corporales de personas y animales infectados, con una tasa de mortalidad que, según la OMS, oscila entre el 60 % y el 80 %.