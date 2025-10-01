Boyacá, mejor destino regional de Sudamérica en los World Travel Awards 2025

El departamento de Boyacá recibió el galardón como mejor destino regional de Sudamérica en los World Travel Awards 2025, considerados los premios más prestigiosos del sector turístico a nivel mundial. La secretaria de Turismo de Boyacá, Ana María Rojas, destacó la importancia de este logro: «...Ha sido un honor recibir este premio. Competimos con regiones como Minas Gerais en Brasil y Mendoza en Argentina, y significa seguir adelante con nuestro sueño de crecer en el renglón del turismo e internacionalizar el departamento...», aseguró.

El reconocimiento representa una oportunidad para fortalecer la proyección turística de la región. Según Rojas, el sello de calidad permitirá atraer más visitantes y consolidar a Boyacá en los mercados internacionales. «...El prestigio que tiene este premio nos permite mostrarnos como un destino diverso que le compite a importantes regiones no solo en Sudamérica sino en el mundo. Obtener el premio es un honor, pero mantenerlo o mejorarlo es un reto...», explicó.

La funcionaria subrayó que el galardón se enmarca en la estrategia de la Gobernación de Boyacá para impulsar el turismo como motor de desarrollo económico. «...Seguimos trabajando en la capacitación de nuestros operadores, en la especialización de servicios hoteleros y en la participación en ferias internacionales, todo con el compromiso de que el destino sea sostenible y responsable...», señaló Rojas, al agradecer a la comunidad y al sector turístico por su papel en este logro colectivo.