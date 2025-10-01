Bolívar da un paso histórico con la aprobación de política pública de salud mental

Este logro es el resultado de un proceso participativo, técnico e interinstitucional liderado por la Secretaría de Salud de Bolívar, en alianza con la Universidad del Sinú, que inició en 2024 y contó con la participación de comunidades, expertos en salud, líderes sociales y la academia.

Un camino construido con la comunidad

• 23 de octubre de 2024: Inicio del trabajo presencial en territorio con la aplicación de 2.051 encuestas en 30 municipios priorizados de todos los zodes del departamento.

• 26 de octubre de 2024: El gobernador Yamil Arana Padauí realizó en Magangué el lanzamiento oficial de la formulación de la política, en convenio con la Universidad del Sinú – Cartagena.

• Octubre a diciembre de 2024:

• Recorrido por 30 municipios con tamizajes en depresión, psicosis, epilepsia, adicciones y violencia intrafamiliar.

• Realización de 150 mesas de diálogo intersectoriales con instituciones y actores clave.

• Reuniones con el Consejo Departamental de Salud Mental, el Comité Departamental de Drogas y el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, con participación de la Fundación Claret en Turbaco.

• Aportes de médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras y líderes comunitarios.

• Presentación del diagnóstico, elaboración del documento borrador y del plan de acción.

• Durante el 2025:

• Ajuste del borrador de la política conforme a la nueva Política Pública Nacional de Salud Mental y a la Ley de Salud Mental actualizada.

• 11 de septiembre: Radicación del proyecto ante la Asamblea Departamental.

• 25 de septiembre: Audiencia pública en la Universidad del Sinú.

• 29 de septiembre: Aprobación oficial del proyecto de ordenanza que convierte la política en una realidad para Bolívar.

Un compromiso para el futuro

La Política Pública de Salud Mental de Bolívar 2025 – 2034 será la hoja de ruta para fortalecer la prevención, atención y promoción de la salud mental, con un enfoque basado en derechos humanos, equidad e inclusión.

El siguiente paso será la sanción de la ordenanza por parte del gobernador Yamil Arana, con lo cual esta política se convertirá oficialmente en ley departamental, garantizando su implementación y sostenibilidad en el tiempo.

De esta manera, el Gobierno Departamental ratifica su compromiso con el bienestar integral de los bolivarenses, reconociendo que la salud mental es un derecho y una prioridad para el desarrollo social y humano del territorio.