Autoridades comienzan ruta de diálogo con Minga Barí

Las autoridades en Norte de Santander se mostraron optimistas del diálogo que se pueda generar entre las autoridades del orden nacional, departamental y las comunidades indígenas para buscar respuesta a la reclamación que tiene esa etnía.

La consejera de etnias Xiomara Uron dijo a Caracol Radio que “estamos con la mejor disposición de trabajar para dar respuesta a las inquietudes que se han plantado desde los ámbitos de corresponsabilidad que tiene cada una de las entidades”.

Indicó la funcionaria que desde su despacho se trabaja en las peticiones que tienen los indígenas al alto gobierno como también de las mesas que se van habilitar de acuerdo a las temáticas a tratar.

Precisó que “nosotros hemos hecho un llamado a las entidades del gobierno para definir las líneas de atención con las entidades

Explicó la funcionaria que lo que se pretende es darle viabilidad a la temática que ellos han expuesto y lograr respuesta de las dependencias gubernamentales que los Barí reclaman atención y respuesta.

Finalmente manifestó que se espera lograr un consenso, definir acciones y esperar que los delegados del gobierno fijen sus posiciones en torno a las peticiones y acciones ha iniciarse para que se pueda generar un acuerdo con esas comunidades, para luego generar el retorno a sus resguardos.