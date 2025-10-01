Asamblea de Bolívar clausuró sesiones extraordinarias

Se realizó la clausura del quinto periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea departamental de Bolívar.

Iniciado el orden del día, se procedió con la lectura a un oficio de delegación por parte del Gobernador de Bolívar, Yamil Arana con el fin de que su secretario de seguridad, Manuel Berrio lo representase en la sesión.

La mesa directiva anunció que a partir del 1 de octubre del 2025 se abrirá la convocatoria para la elección del secretario(a) general de la Asamblea de Bolívar para el periodo 2026. Luego, el presidente de la Asamblea, Alonso del Río dio lectura a la Resolución 6521 del 25 de septiembre de 2025, en la cual se informó que la secretaria general, Katherine Marrugo, manifestó su intención de participar en la convocatoria pública para ocupar nuevamente el cargo de secretaria general en el periodo 2026. En consecuencia, se determinó su impedimento para ejercer funciones durante el proceso y se designó a Tania Yesenia González como secretaria general ad hoc.

En su discurso de clausura, Alonso del Río hizo un llamado al compromiso de trabajar por el bienestar de los bolivarenses. Resaltó que en este quinto periodo de sesiones extraordinarias se aprobó la política pública de salud mental. Agradeció a los diputados por su transparencia y a la Gobernación por el apoyo en este trámite.

Manuel Berrío comento que “Bolívar cuenta con el mejor gobierno en la historia del departamento”, gracias al rigor en los estudios de los proyectos presentados. Señaló que esta iniciativa comenzó con una encuesta realizada en diversos municipios, cuyos resultados reflejaron las afectaciones en materia de salud mental. Finalmente, declaró clausurada la sesión extraordinaria de la Asamblea Departamental de Bolívar.