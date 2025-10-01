ANDI niega acusaciones de ser la plataforma y red comercial de Israel en Colombia

La Asociación Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), negó ser la plataforma y red comercial de Israel en Colombia, en respuesta a las acusaciones de la Comisión colombiana en el Movimiento Global a Palestina, luego de que Israel detuviera a dos colombianas que integraban la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza con ayuda humanitaria.

“La ANDI siempre ha propendido por impulsar las alianzas comerciales para diversificar las exportaciones con distintos mercados internacionales. No se trata de cercanías ideológicas, se trata de relaciones económicas que afectan a los trabajadores, emprendedores y familias que están involucradas en la actividad productiva”, asegura el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master.

Insiste en que son afirmaciones que estigmatizan un sector como el productivo que aporta a la generación de empleo en el país, y destacan que tampoco, es responsable de poner en riesgo la estructura de las relaciones comerciales, donde es el Gobierno Nacional quien las debe liderar.

También rechaza cualquier acto que atente contra la integridad y la vida de los seres humanos, especialmente por los hechos registrados en la Franja de Gaza con Israel.

“Cualquier acto de barbarie se debe enfrentar con firmeza y se debe detener las situaciones de peligro que ponen en riesgo a la ciudadanía”; indica la ANDI.