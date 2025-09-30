Ximena Padilla, representante de la ciudad en el Reinado del Turismo 2025

Del 8 al 12 de octubre se realizará el Reinado Nacional del Turismo 2025 de Colombia en Girardot, Cundinamarca; y para ese concurso, Cartagena ya tiene representación oficial: Ximena Silva Padilla, actual reina de la Independencia.

Con un mensaje de respaldo al talento, la juventud y la cultura cartagenera, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay, encabezó la ceremonia oficial de imposición de la banda a Ximena Tatiana Silva Padilla, representante de la ciudad en el Reinado Nacional del Turismo 2025.

El acto tuvo lugar en el despacho de la Alcaldía Mayor de Cartagena, en el Palacio de La Aduana, y contó con la presencia de la comitiva que acompaña a la representante, quienes respaldaron este momento que enaltece a Cartagena como un territorio de belleza, tradición y esperanza.

El alcalde Dumek Turbay destacó que este tipo de espacios no solo fortalecen el orgullo de ciudad, sino que también son una oportunidad para proyectar a Cartagena como un destino turístico y cultural de talla mundial. “Cartagena es un distrito turístico y cultural por excelencia, y nos enorgullece ver la representación de Ximena en un espacio que exalta el turismo como motor de desarrollo, empleo, ingresos y oportunidades”.

La representante cartagenera portará con orgullo la banda que la acredita como embajadora de la ciudad en un certamen que reúne a las principales regiones del país en torno al turismo, la cultura y el sentido de pertenencia. Desde ahora, Ximena Silva tendrá la misión de visibilizar el patrimonio cultural, histórico y natural de Cartagena, llevando un mensaje de identidad y proyección hacia toda Colombia.

“Cartagena es historia y su belleza la resalta como una de las ciudades más turísticas del país, y esperamos que con la participación de nuestra representante, Colombia y el mundo, pueda ver y disfrutar lo que estamos haciendo por nuestra ciudad, para que la heroica Cartagena sea la súperciudad de todos y todas.”

Por su parte, la reina agradeció la confianza depositada en ella y resaltó el apoyo recibido por parte de la Alcaldía de Cartagena, a través del IPCC. “Representar a Cartagena, una ciudad que es tan rica turismo y en cultura, y que tiene mucho que mostrar, no solo en Girardot sino en toda Colombia, me honra y me siento muy feliz y complacida de ser yo la persona que represente mi ciudad ante toda el país.”

El alcalde Turbay subrayó además que “estos espacios de ensalzamiento de la mujer permiten que Cartagena vuelva a brillar, y que Colombia y el mundo encuentren en nuestra ciudad un destino de disfrute y esperanza”.

La Alcaldía de Cartagena continuará apoyando iniciativas que enaltezcan la cultura y el turismo, entendiendo que son ejes estratégicos para la transformación social y económica del Distrito.

La participación en el Reinado Nacional del Turismo es un reflejo de la apuesta por proyectar a la ciudad desde sus tradiciones, su gente y su riqueza cultural hacia escenarios nacionales e internacionales.