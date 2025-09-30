Sicario atacó a un hombre dentro de una ferretería en el barrio Belisario de Cúcuta

Cúcuta.

Un ataque sicarial alteró la tranquilidad de la tarde de este lunes en el barrio Belisario de Cúcuta.

A las 3:46, un hombre armado ingresó a una ferretería del sector y abrió fuego contra Diego Armando Cadena Tarazón, de 33 años.

La víctima recibió un disparo en el pómulo izquierdo y otro en el hombro izquierdo. De inmediato fue auxiliado y trasladado al Policlínico de Atalaya, pero por la gravedad de las lesiones tuvo que ser remitido al Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde permanece bajo observación médica.

Según testigos, el atacante vestía de negro y huyó en una motocicleta Suzuki GN 125 de color negro, sin dejar rastro.

De manera preliminar, las autoridades manejan la hipótesis de que el hecho estaría relacionado con un presunto ajuste de cuentas, debido a que Cadena tendría deudas por una alta suma de dinero.