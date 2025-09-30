Policía de Tránsito capturó a dos personas y recuperó cuatro motocicletas en Bolívar

Cartagena

En el marco de actividades operativas realizadas en carreteras del departamento de Bolívar durante la última semana de septiembre, la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar logró la captura de dos personas por el delito de receptación, así como la recuperación de cuatro motocicletas.

Según información suministrada por las autoridades, estos resultados son producto de los constantes controles y patrullajes que se llevan a cabo en las principales vías del departamento, con el objetivo de prevenir y contrarrestar la delincuencia.

“La Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar reafirma su compromiso con la seguridad en nuestras carreteras. Estos resultados son fruto del arduo trabajo de nuestros hombres y mujeres, quienes día a día luchan contra el delito y garantizan la tranquilidad de los ciudadanos,” afirmó el coronel Alejandro Reyes Ramírez.

Las motocicletas recuperadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para su posterior entrega a sus legítimos propietarios.

Estos operativos representan un golpe significativo contra las redes de receptación que operan en la región, contribuyendo a la disminución de los índices de hurto de motocicletas y mejorando la seguridad vial para todos los usuarios de las carreteras de Bolívar. La presencia constante de la Seccional de Tránsito y Transporte en las vías genera un efecto disuasorio para los delincuentes y fortalece la confianza de la ciudadanía en la capacidad de las autoridades para garantizar su seguridad.

Además, estas acciones demuestran el compromiso de la Policía Nacional con la lucha contra la criminalidad y la protección del patrimonio de los ciudadanos. Se espera que estos resultados positivos continúen fortaleciendo la seguridad en el departamento y contribuyendo a la construcción de un entorno más seguro y próspero para todos.