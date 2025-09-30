Policía confirma fleteo por 50 millones de pesos en el sector de plaza 51 en Manizales

Manizales

El comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, el coronel Dave Anderson Figueroa, confirmó en Caracol Radio que en las últimas horas en plaza 51 ocurrió un fleteo de 50 millones de pesos. Explicó que ya están tras la pista de los presuntos responsables de este hecho delincuencial

“Se registra un hecho la tarde anterior donde una persona fue despojada luego de hacer uso del sistema financiero de un dinero gracias al trabajo del circuito cerrado de televisión del sector donde se presenta el hecho, pues ya tenemos y tenemos informaciones muy puntuales sobre los presuntos autores materiales que se ven”, dijo el coronel Dave Anderson Figueroa, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales

Según las primeras informaciones una mujer, de 56 años, retiró de un banco del cable unos $50 millones, la siguieron y cuando iba por plaza 51 en su automóvil, la acorralaron dos personas en una moto y la amenazaron con arma de fuego, la bajaron del automotor y le quitaron un bolso con el dinero.

En la reacción policial interceptaron a dos sospechosos en una moto, los abordaron, portaban armas de fuego, pero no eran los del fleteo

Recomendaciones

“Debo señalar que se restableció el grupo de reacción bancaria y comercial porque es un grupo motorizado de la Policía Nacional específico para este tipo de entidades y presta acompañamiento en cualquier momento”, dijo el coronel

La víctima no solicitó el acompañamiento de la Policía Metropolitana al momento de retirar está gran suma de dinero