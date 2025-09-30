Petro arremete contra Trump: “Si sigue siendo cómplice de genocidio, no merece más sino la cárcel”

Una vez más el presidente Gustavo Petro cuestionó la política antidrogas de Donald Trump, y que apoye la guerra en Gaza.

En un nuevo consejo de ministros, el mandatario se refirió a la revocatoria de la visa estadounidense, y aseguró que así como la descertificación a Colombia, todo tiene una connotación política.

El mandatario solicitó denunciar el error del Informe de Seguridad de las Naciones Unidas del 2023 que llevó a la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, y pidió a la Policía Nacional publicar los informes.

Sin embargo, la descertificación a Colombia, fue solo uno de los muchos temas por los que Petro arremetió contra Trump, el más fuerte fue el apoyo a la guerra en Palestina y haber permitido que el ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se paseara libremente en Nueva York, en medio de su visita por la Asamblea de la ONU.

De esta manera, el presidente colombiano aseguró que si Donald Trump sigue apoyando el genocidio en Gaza, merece ir a la cárcel.

A pesar de los problemas que le generó su participación a la manifestación en el Times Square, el presidente Petro volvió a instar al ejercito estadounidense a desobedecer a Trump, si sigue apoyando esta guerra en Palestina.