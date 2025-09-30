Política

Nuevo choque Petro– Paloma: Uribe alerta por acusaciones de culpabilidad en falsos positivos

El debate político entre el presidente Gustavo Petro y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, alcanzó un nuevo punto de tensión

Gustavo Petro y Paloma Valencia. Foto: (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / (Colprensa - Camila Díaz)

María Paula Manrique Salcedo

Colombia

Todo comenzó luego de que Valencia cuestionara al mandatario por sus críticas a los militares y alcaldes de Colombia desde escenarios internacionales.

En respuesta, Petro señaló que la congresista habría sido “cómplice” de los 6.402 jóvenes asesinados en los llamados falsos positivos, lo que provocó un duro rechazo del uribismo.

Noticia en desarrollo...

