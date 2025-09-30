Minga Barí completa 24 horas en Cúcuta exigiendo diálogo con el presidente Petro

Cúcuta.

La minga del pueblo Barí ya completa 24 horas en Cúcuta, donde cerca de 900 indígenas provenientes de distintas comunidades se concentran en el Parque 300 Años para reclamar garantías de seguridad, respeto a su territorio ancestral y cumplimiento de compromisos históricos por parte del Estado colombiano.

De ese total, unas 850 personas pasaron la noche en el parque, mientras que el resto fue acogido en viviendas de familias solidarias en barrios aledaños.

Según Alexander Dora, coordinador de derechos humanos de la comunidad Barí, la primera noche fue significativa no solo por el descanso tras la travesía desde sus territorios, sino también por los rituales espirituales que adelantaron sus mayores.

“Gracias a la madre luna, las estrellas y el agua, que nos acompañan en nuestras conexiones espirituales, logramos armonía y fortaleza para continuar. Esta minga no es solo un acto de protesta, sino también de reafirmación de nuestro vínculo con el territorio”, explicó.

La exigencia principal del pueblo Barí es clara: no aceptan reuniones con delegados de bajo nivel.

“Aquí no queremos sentarnos con directores ni con funcionarios intermedios. Exigimos al presidente Gustavo Petro y a sus ministros, porque la palabra que necesitamos escuchar debe venir de quienes tienen la capacidad real de tomar decisiones”, señaló Dora.

Esta movilización, que ya había sido anunciada desde 2022 tras el asesinato del líder indígena Camilo Borou, se da en medio de crecientes preocupaciones por la seguridad en sus territorios y por el desconocimiento del carácter ancestral de la capital nortesantandereana, que para los Barí también hace parte de su territorio sagrado.

Durante el primer día en Cúcuta, los líderes insistieron en que no levantarán la minga hasta ser escuchados directamente por el Gobierno Nacional, y advirtieron que, de no obtener una respuesta pronta, podrían recurrir a vías de hecho para visibilizar sus demandas.

Mientras tanto, la comunidad permanece firme en el parque, sosteniendo que esta movilización tiene un carácter histórico: es la primera vez que la minga Barí llega de manera masiva a la capital de Norte de Santander para reclamar sus derechos ante la mirada de todo el país.