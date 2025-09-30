Los líderes globales de la industria creativa llegan al Festival El Dorado 2025
El evento que se celebrará el 1 y 2 de octubre en el Club Altos del Chicalá, congrega a las mentes más influyentes de la creatividad, la publicidad, el marketing y la comunicación a nivel mundial.
Los próximos 1 y 2 de octubre, se realizará el Festival El Dorado 2025, que reunirá en el Club Altos del Chicalá (Anapoima, Cundinamarca) a referentes nacionales e internacionales de la creatividad, la publicidad, el marketing y la comunicación. Durante dos días, el evento ofrecerá conferencias, mentorías, premiaciones y experiencias que pondrán en conversación las tendencias que marcarán el futuro de la industria del marketing y la publicidad.
La agenda, temáticas y expositores tendrá el 1 de octubre a See It Be It Latam, programa que impulsa el liderazgo de mujeres y personas no binarias en América Latina. Los seminarios tendrán como protagonistas a Sebástián Wilhelm en Cómo pensamos una marca; Paola Aldaz en Wellness by Design: el bienestar como estilo de vida, el diseño como lenguaje y la salud como experiencia; Lorenzo De Rita en Less Ego, More Alter Ego: reflexión sobre la comunicación como construcción colectiva; Gabriela Fenton con El diseño como sinónimo de reinvención: empatía y visión humana como motor de transformación; Daniel Alarcón | Radio Ambulante: ¿A qué suena Latinoamérica? Y finaliza con André Kassu con Embrace chaos: cómo abrazar la incertidumbre potencia la creatividad.
Para el 2 de octubre, la programación abordará temas que marcan el presente y el futuro de la industria, contará con: Manuel Bordé en Creative Commerce: cómo el comercio creativo une transacciones y storytelling para abrir nuevas oportunidades; Iván Benavides, Walter Hernández y Jhon Primera con De la hermenéutica a la verbenáutika: Systema Solar y la reinvención de la verbena caribeña; Francisco Samper en Entrevista a una Leyenda: un recorrido por su trayectoria y legado en la industria; Damasia Merbilhaa con Errar es humano… y divino es aprovecharlo: la imperfección como valor frente a la inteligencia artificial; Juan David Correa en Activar la imaginación sobre Colombia: la publicidad como motor de inclusión y diversidad; Maximiliano Anselmo con En lugar de IA, hablemos de IB (Inteligencia Biológica): hablemos de nuestra inteligencia, más allá de lo que hacen las máquinas.
La programación culminará con la ceremonia de entrega de los Premios El Dorado, seguida de un concierto en vivo de Systema Solar. Para ver la programación completa visitar la página web www.festivaleldorado.com.