Los líderes globales de la industria creativa llegan al Festival El Dorado 2025

Los próximos 1 y 2 de octubre, se realizará el Festival El Dorado 2025, que reunirá en el Club Altos del Chicalá (Anapoima, Cundinamarca) a referentes nacionales e internacionales de la creatividad, la publicidad, el marketing y la comunicación. Durante dos días, el evento ofrecerá conferencias, mentorías, premiaciones y experiencias que pondrán en conversación las tendencias que marcarán el futuro de la industria del marketing y la publicidad.

La agenda, temáticas y expositores tendrá el 1 de octubre a See It Be It Latam, programa que impulsa el liderazgo de mujeres y personas no binarias en América Latina. Los seminarios tendrán como protagonistas a Sebástián Wilhelm en Cómo pensamos una marca; Paola Aldaz en Wellness by Design: el bienestar como estilo de vida, el diseño como lenguaje y la salud como experiencia; Lorenzo De Rita en Less Ego, More Alter Ego: reflexión sobre la comunicación como construcción colectiva; Gabriela Fenton con El diseño como sinónimo de reinvención: empatía y visión humana como motor de transformación; Daniel Alarcón | Radio Ambulante: ¿A qué suena Latinoamérica? Y finaliza con André Kassu con Embrace chaos: cómo abrazar la incertidumbre potencia la creatividad.

Para el 2 de octubre, la programación abordará temas que marcan el presente y el futuro de la industria, contará con: Manuel Bordé en Creative Commerce: cómo el comercio creativo une transacciones y storytelling para abrir nuevas oportunidades; Iván Benavides, Walter Hernández y Jhon Primera con De la hermenéutica a la verbenáutika: Systema Solar y la reinvención de la verbena caribeña; Francisco Samper en Entrevista a una Leyenda: un recorrido por su trayectoria y legado en la industria; Damasia Merbilhaa con Errar es humano… y divino es aprovecharlo: la imperfección como valor frente a la inteligencia artificial; Juan David Correa en Activar la imaginación sobre Colombia: la publicidad como motor de inclusión y diversidad; Maximiliano Anselmo con En lugar de IA, hablemos de IB (Inteligencia Biológica): hablemos de nuestra inteligencia, más allá de lo que hacen las máquinas.