Liberado comerciante que fue secuestrado por el ELN en el Catatumbo

Silverio Sanguino fue liberado en la vereda La Llana de Tibú. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Silverio Sanguino, comerciante que permaneció secuestrado durante diez días en Norte de Santander, recuperó la libertad en las últimas horas.

La víctima fue entregada a una comisión de la Defensoría del Pueblo y de la Iglesia, en el mismo sector donde había sido retenida.

El rapto se registró el pasado 19 de septiembre en la vía que de Cúcuta conduce a Tibú, a la altura de la vereda La Llana, cuando hombres armados interceptaron el vehículo en el que se movilizaba junto a su hijo.

En el automotor transportaban víveres que serían distribuidos en supermercados de Tibú.

Dos horas después del secuestro, el joven fue dejado en libertad, mientras que su padre permaneció en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Durante el cautiverio, la comunidad adelantó dos protestas exigiendo la liberación inmediata, lo que finalmente se concretó este lunes.