Laura Sarabia ya es oficialmente la embajadora de Colombia en Reino Unido
El gobierno Petro oficializó el nuevo cargo de la excanciller.
Laura Camila Sarabia llega al quinto cargo que ocupa en el gobierno Petro, esta vez como embajadora de Colombia en Reino Unido.
A través del decreto 1029, Presidencia oficializó su nombramiento como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia en este país.
Laura Sarabia llega a este nuevo cargo, tras salir de la Cancillería en medio de la polémica por el contrato de pasaportes y de algunos desacuerdos por el acuerdo con Thomas Greg & Sons.
¿Cuáles son los cargos que Laura Sarabia ha tenido en el gobierno Petro?
Laura Sarabia se conocida por ser una de las mujeres más influyentes del gobierno Petro, y de mayor confianza para el presidente Gustavo Petro.