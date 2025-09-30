Política

Laura Sarabia ya es oficialmente la embajadora de Colombia en Reino Unido

El gobierno Petro oficializó el nuevo cargo de la excanciller.

AME572. BOGOTÁ (COLOMBIA), 03/07/2025.- Fotografía de archivo del 28 de mayo de 2025 que muestra a la entonces canciller de Colombia, Laura Sarabia, hablando en la III Cumbre Ministerial Colombia-Caricom, en Cartagena (Colombia). El contrato para la fabricación de los pasaportes colombianos, que este jueves llevó a la renuncia de la canciller, Laura Sarabia, se convirtió en un dolor de cabeza para el Gobierno en un ministerio que históricamente había estado alejado de las intrigas políticas. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo /ARCHIVO

AME572. BOGOTÁ (COLOMBIA), 03/07/2025.- Fotografía de archivo del 28 de mayo de 2025 que muestra a la entonces canciller de Colombia, Laura Sarabia, hablando en la III Cumbre Ministerial Colombia-Caricom, en Cartagena (Colombia). El contrato para la fabricación de los pasaportes colombianos, que este jueves llevó a la renuncia de la canciller, Laura Sarabia, se convirtió en un dolor de cabeza para el Gobierno en un ministerio que históricamente había estado alejado de las intrigas políticas. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo /ARCHIVO / Ricardo Maldonado Rozo (EFE)

Laura Camila Sarabia llega al quinto cargo que ocupa en el gobierno Petro, esta vez como embajadora de Colombia en Reino Unido.

A través del decreto 1029, Presidencia oficializó su nombramiento como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia en este país.

Laura Sarabia llega a este nuevo cargo, tras salir de la Cancillería en medio de la polémica por el contrato de pasaportes y de algunos desacuerdos por el acuerdo con Thomas Greg & Sons.

¿Cuáles son los cargos que Laura Sarabia ha tenido en el gobierno Petro?

Laura Sarabia se conocida por ser una de las mujeres más influyentes del gobierno Petro, y de mayor confianza para el presidente Gustavo Petro.

