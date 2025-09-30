La Alcaldía de Sogamoso, Boyacá, por fin tendrá su propia sede

Sogamoso

En el último día de las sesiones extraordinarias del Concejo de Sogamoso, fueron aprobados los recursos para la construcción de la nueva sede de edificio administrativo de la Alcaldía Municipal.

Así como lo había señalado el mandatario de los sogamoseños en Caracol Radio la semana anterior, la construcción del edificio municipal estaba a un paso de hacerse realidad y con la aprobación de los recursos en el Concejo, esta iniciativa comenzará a materializarse a finales de este año.

“La buena noticia que en este momento está circulando en las redes sociales es que el Concejo lo que hace hoy es, además de aceptar que se incluya el edificio administrativo que se financia en más de $19.000 millones para ese proyecto con recursos del empréstito, es que también se aprueba la financiación de este proyecto con recursos propios del municipio por cerca de 18.327 millones de pesos. Esto le da hoy la certeza a la ciudad de que el proyecto va a tener la financiación asegurada y que se va a culminar en 2027”, señaló Carlos Andrés Bello, presidente del Concejo Municipal de Sogamoso.

La primera fase de la construcción del edificio administrativo, que estará ubicado en el Plaza 6 de Septiembre, comenzará a final de este año con una inversión de $12.000 millones.

“Eso fue lo que nos planteó la Administración Municipal en esta distribución de la ejecución cada año. Obviamente, pues esto puede tener algunas modificaciones respecto a cómo se vayan desarrollando las obras, pero esas van a ser, digamos, como que los montos que se espera que se ejecuten este año. Se espera que el edificio administrativo tenga una inversión inicial de 12.000 millones de pesos y que esperamos que inicie su construcción en diciembre de este año” agregó Bello.

El presidente de la corporación indicó además que la construcción de la nueva sede de la Administración Municipal debió haberse iniciado hace varios años, ya que a la fecha se ha pagado en arriendo más de $8.000 millones.

“En este momento, Sogamoso ha pagado desde 2018 a la fecha más de 8.000 millones de pesos en arrendamientos por efecto del desalojo de haber tenido que demoler el edificio antiguo. Y entonces, pues desde esa época hasta hoy se ha pagado esa cifra que se hubiera podido invertir en obra ya física para un nuevo edificio administrativo”, expresó el presidente, quien además indicó que en la administración pasada ya se había anunciado la construcción de la sede, pero nunca se realizó.

“La administración anterior hizo un “regalo” para la ciudad, donde mostró un render donde ya supuestamente estaba listo el proyecto. Estaba estructurado, estaba en fase definitiva, pero eso nunca se dio. Duraron cuatro años, más de $4.000 esperando que fueran ejecutados. Eran para la cofinanciación del proyecto, se supone que era el 10% del proyecto del edificio administrativo. Sin embargo, del Gobierno Nacional nunca se dio nada. Parece que el proyecto tampoco fue validado en el Gobierno Nacional”, dijo.

La construcción del edificio municipal comenzará en diciembre de este año y se tiene previsto que su finalización sea en el 2027.