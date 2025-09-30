Jueza en Caquetá es investigada por subir videos a TikTok: La historia de Marienela Cabrera

JUSTICIA

En los últimos días la justicia ha estado en tendencia en redes sociales por cuenta de una jueza en Florencia, Caquetá a quien se le abrió una investigación disciplinaria por presuntamente realizar publicaciones provocativas en sus redes sociales.

Marienela Cabrera Mosquera, juez Cuarta Penal del Circuito de Florencia, enfrenta un proceso disciplinario en primera instancia en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Seccional Caquetá, por cuenta de una queja que se presentó en 2024.

Si bien la jueza Cabrera no sube contenido inapropiado o que esté penalizado en redes sociales, se critica su forma de vestir, argumento que para la jueza no es suficiente para abrir un proceso disciplinario.

“Dice esa queja que yo utilizo la red social TikTok en donde hago videos mostrando mi cuerpo de manera sugestiva que yo atenta contra el decoro y la moralidad de la profesión, que me vanagloreo de ser juez, que realizo videos sexuales que me he visto de manera inapropiada y que a mí no me pasa nada. Y que además no ocupo la totalidad de mi tiempo trabajando, sino haciendo videos”, indica la jueza", indica la jueza Cabrera.

Cabrera asegura que comenzó a hacer videos en la pandemia enmel 2020 y se ha convertido en una actividad que realiza de forma extracurricular en su oficina, nunca mientras está en el juzgado.

“El magistrado decidió validar esos prejuicios, porque son prejuicios morales, y aperturar y considerar que eventualmente esos hechos pueden encajar en una falta disciplinaria. Y ha ordenado una cantidad de pruebas, como les digo, violatorias de mis garantías fundamentales", indica la jueza.

¿Que podría evaluar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial?

El Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), que también aplica a los jueces y funcionarios judiciales, no impone literalmente un “código de vestimenta” ni prohíbe expresamente el uso de redes sociales, pero sí establece principios, deberes y prohibiciones que afectan tanto la presentación personal como el comportamiento público, incluyendo redes sociales.

No hay una norma específica que diga “el juez debe vestir de tal manera”, pero sí hay una obligación genérica de preservar la dignidad del cargo, lo que se interpreta como incluir la presentación personal adecuada en audiencias, tribunales, sobre todo durante actuaciones judiciales más no por fuera de ellas.