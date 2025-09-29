El mapa de Antioquia podría ser modificado: hay dos demandas en el Consejo de Estado

JUSTICIA

Inicialmente el Consejo de Estado estudia una demanda que busca anular el actual mapa del departamento de Antioquia por considerar que incorpora territorios pertenecientes del sur del departamento de Córdoba.

De acuerdo con el abogado William Quintero Villareal, el mapa oficial de Antioquia de 2017, publicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), incorpora ilegalmente territorios sin los procedimientos de delimitación adecuados ni la aprobación administrativa competente, alterando así los límites departamentales existentes.

“Afecta a los territorios municipales de Valencia, Puerto Libertador, Montelíbano y Tierra Alta. Por considerar que fue expedido en el año 2017 con falsa motivación por cuanto no es el reflejo de la realidad histórica y jurídica, allí se incluyeron territorios que son de nuestro departamento de Córdoba”, indica el abogado a Caracol Radio.

La demanda argumenta que la inclusión de territorios del sur de Córdoba en el mapa de Antioquia afecta la delimitación territorial y la administración regional, generando incertidumbre y conflictos entre las comunidades locales y las autoridades.

Además, asegura que la delimitación de los territorios es competencia exclusiva del Congreso.

Una segunda demanda se acumuló

Según lo conocido por Caracol Radio, la demanda anteriormente mencionada se acumuló con otra contra el mismo mapa de 2017 de Antioquia, al considerar que agrupó municipios que pertenecerían al departamento del Chocó.

“Las pretensiones impetradas habrían podido acumularse o formularse en una misma demanda, pues van encaminadas a que se declare la nulidad del mapa publicado el día 9 de junio de 2017, en el que se ubican los corregimientos de Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Blanquicet y Macondo en el Departamento del Chocó”, indica el auto conocido por Caracol Radio.

En ese orden de ideas le corresponderá a la Sección Primera del Consejo de Estado revisar el acto administrativo del IGAC que diseñó el mapa de Antioquia y por el que se están reclamando los municipios de dos departamentos.