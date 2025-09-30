IPCC entregó Premio Estímulo Literario 2025 al docente David Lara Ramos

El profesor David Lara Ramos, del programa de Comunicación Social en la Universidad de Cartagena, recibió el Premio Estímulo Literario 2025 otorgado por el IPCC.

El proyecto, nacido en el Taller de Escritura Creativa junto a varios estudiantes, explora la relación de los cartageneros con sus plantas, animales y ciudad, a través de narraciones híbridas que entrelazan ficción y no ficción.

Este reconocimiento exalta su trayectoria como escritor y formador de periodistas a través de cátedras como “Expresión Escrita” y “Legislación de Medios, y demuestra el poder de la escritura colectiva para transformar la cultura.