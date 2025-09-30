Hallaron muerto a un hombre en aguas del Canal del Dique: víctima era de Arjona, Bolívar

Cartagena

Flotando en aguas del Canal del Dique fue hallado muerto un hombre de 78 años identificado como Orlando Flórez Jiménez, oriundo del municipio de Arjona, norte de Bolívar.

De acuerdo con las primeras pesquisas, lugareños se percataron del cadáver en la orilla del cuerpo de agua cerca del corregimiento de Pasacaballos, zona rural de Cartagena, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades competentes.

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte y desde entonces su cadáver permanece en la morgue de Medicina Legal a la espera de que sea reclamado por sus familiares.

Caracol Radio conoció que el fallecido residía con su familia en el municipio de Santa Rosa de Lima y fue visto por última vez antes de su muerte cerca de la Terminal de Transportes de Cartagena.