Gobierno critica medición de la ONU sobre hectáreas sembradas de Coca en el país

Durante el Consejo de Ministros Marcela Tovar, Directora de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, entregó varias cifras sobre los cultivos ilícitos en Colombia y la realidad de varias regiones del país.

Según la funcionaria, en 2023 la producción potencial de clorhidrato de cocaína disminuyó crecimiento con una variación de 22 % y no del 53% como lo estimó Naciones Unidas en en su informe llamado Simci, que mide anualmente las hectáreas de cultivos de uso ilícito en Colombia, y la producción potencial de cocaína

“El nuevo enfoque de estimación anual permite leer con mayor precisión evolución de la productividad de cocaína en Colombia. El crecimiento no se concentró en 2023, sino que inició desde 2020”, aseguró Tovar

Y agregó: “La guerra contra las drogas y contra la coca no ha traído ni paz ni justicia, ha sembrado muerte y desigualdad. Y que no es que se esté incautando más porque estamos nadando en cocaína, ya entendemos un poco el error metodológico".

Históricamente, el monitoreo de cultivos lo ha hecho Estados Unidos lo suspendió hace un par de años, la Policía Nacional y Naciones Unidas a través del Simci. Según cifras de Tovar, para 2024 hubo 261.000 hectáreas de matas de coca.

“En el mundo, 316 millones de personas consumen drogas, un aumento del 28% desde 2013. La cocaína no alcanza el 10% del consumo global; los opioides, anfetaminas y drogas de síntesis están por encima. Solo el 8,1% de quienes tienen consumos problemáticos acceden a tratamiento. En el caso de las mujeres, apenas 1 de cada 18 recibe atención. La política mundial se ha enfocado en la interdicción, pero no está dando respuesta real a los problemas de consumo”, afirmó.

Para la Directora de Política de Drogas del Ministerio de Justicia en algunas zonas de país, desde hace años no se actualizan los datos sobre los cultivos de hoja de coca, como en la región Pacífica, donde no se actualizaba desde 2019 y solo se hizo hasta 2023.

“Concentrar su actualización en un solo año elevó el indicador de 2023 sin que el incremento corresponda exclusivamente al periodo 2022-2023”, resaltó Tovar.