Fundación Albenco fue una de las ganadoras de la convocatoria AtrapaSueños del ICBF

Cartagena

La Fundación Desarrollo Social y Humano Albenco fue seleccionada como una de las organizaciones ganadoras de la convocatoria AtrapaSueños, liderada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, con la estrategia “La Caja Mágica: de la vulnerabilidad a la esperanza”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este proyecto, que inicia oficialmente el 29 de septiembre en el barrio San Francisco, beneficiará a 100 niños, niñas y adolescentes entre los 6 y los 12 años a través de una experiencia tomando los juegos tradicionales, el arte, la cuentería, el teatro, la danza, la música y actividades culturales como elementos pedagógicos para la construcción de paz y la transformación social que fortalecen derechos, valores, creatividad y resiliencia.

Más que un proyecto comunitario, La Caja Mágica se convierte en un laboratorio vivo de innovación cultural, en sintonía con los lineamientos del Plan Nacional de Escenario de Cultura 2024-2038, que reconoce la cultura como un motor para la construcción de paz y transformación social.

En palabras de Madelin Hernández Coneo, directora ejecutiva de la Fundación Albenco, “cada acción que emprendemos busca abrir caminos de esperanza para los niños, niñas y adolescentes, usando la innovación, la cultura, la gamificación y la tecnología como herramientas para garantizar sus derechos y proyectar un futuro más justo y creativo para nuestras comunidades”.

Con este reconocimiento nacional, la Fundación Albenco reafirma su compromiso de seguir siendo un actor clave en la incidencia cultural y social del país, proyectando desde los barrios iniciativas que transforman vidas y construyen un mejor presente.