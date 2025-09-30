Barranquilla

¿Dónde se irá la luz este martes 30 de septiembre en Barranquilla?: sectores con cortes programados

La empresa Air-e ejecutará trabajos técnicos programados en algunos puntos de la ciudad. Conozca cuáles son.

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

Como parte de su plan de mejoramiento del servicio eléctrico, la empresa Air-e intervenida informó que este martes 30 de septiembre se ejecutarán trabajos técnicos programados en el circuito Nueva Granada, lo que implicará cortes puntuales de energía en diversos sectores de Barranquilla a lo largo del día.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Las maniobras comenzarán desde temprano. En el barrio Recreo, la interrupción iniciará en la calle 60 con carrera 38, desde las 8:00 a.m. hasta las 9:30 a.m. Más adelante, en el mismo barrio, se intervendrá la calle 60 con carrera 37, entre las 9:35 a.m. y las 11:00 a.m.

Más información

En el barrio Olaya, la suspensión del servicio se dará entre las 11:05 a.m. y las 12:35 p.m. en la calle 73 con carrera 30, y luego en el barrio Nueva Granada, en la carrera 30 con calle 58, desde las 12:40 p.m. hasta la 1:45 p.m.

Tarde de trabajos en más barrios

Durante la tarde, los trabajos continuarán en otros sectores. En el barrio Santo Domingo, la interrupción será entre la 1:50 p.m. y las 2:55 p.m., en la calle 61 con carrera 29. Posteriormente, en Nueva Granada, se afectará la calle 61 con carrera 31, desde las 3:00 p.m. hasta las 4:05 p.m.

Más información

Más adelante, en el barrio Boston, habrá suspensión del servicio entre las 4:10 p.m. y las 5:15 p.m., en la calle 62 con carrera 45. Finalmente, los trabajos cerrarán en el barrio Recreo, en la carrera 34 con calle 68B, desde las 5:20 p.m. hasta las 5:55 p.m.

Poda y suspensión en zona rural

Paralelamente a estas maniobras urbanas, se realizarán labores de poda preventiva entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. que requerirán la suspensión del servicio eléctrico en zonas rurales y urbanas de Martillo, La Retirada, Cascajal, Puerto Giraldo y Burrusco.

La empresa intervenida reiteró el llamado a los usuarios para mantenerse informados y reportar cualquier novedad o inquietud a través de sus canales oficiales: la línea 115 y el WhatsApp AVA al 313 4300000.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad