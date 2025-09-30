¿Dónde se irá la luz este martes 30 de septiembre en Barranquilla?: sectores con cortes programados

Como parte de su plan de mejoramiento del servicio eléctrico, la empresa Air-e intervenida informó que este martes 30 de septiembre se ejecutarán trabajos técnicos programados en el circuito Nueva Granada, lo que implicará cortes puntuales de energía en diversos sectores de Barranquilla a lo largo del día.

Las maniobras comenzarán desde temprano. En el barrio Recreo, la interrupción iniciará en la calle 60 con carrera 38, desde las 8:00 a.m. hasta las 9:30 a.m. Más adelante, en el mismo barrio, se intervendrá la calle 60 con carrera 37, entre las 9:35 a.m. y las 11:00 a.m.

En el barrio Olaya, la suspensión del servicio se dará entre las 11:05 a.m. y las 12:35 p.m. en la calle 73 con carrera 30, y luego en el barrio Nueva Granada, en la carrera 30 con calle 58, desde las 12:40 p.m. hasta la 1:45 p.m.

Tarde de trabajos en más barrios

Durante la tarde, los trabajos continuarán en otros sectores. En el barrio Santo Domingo, la interrupción será entre la 1:50 p.m. y las 2:55 p.m., en la calle 61 con carrera 29. Posteriormente, en Nueva Granada, se afectará la calle 61 con carrera 31, desde las 3:00 p.m. hasta las 4:05 p.m.

Más adelante, en el barrio Boston, habrá suspensión del servicio entre las 4:10 p.m. y las 5:15 p.m., en la calle 62 con carrera 45. Finalmente, los trabajos cerrarán en el barrio Recreo, en la carrera 34 con calle 68B, desde las 5:20 p.m. hasta las 5:55 p.m.

Poda y suspensión en zona rural

Paralelamente a estas maniobras urbanas, se realizarán labores de poda preventiva entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. que requerirán la suspensión del servicio eléctrico en zonas rurales y urbanas de Martillo, La Retirada, Cascajal, Puerto Giraldo y Burrusco.

La empresa intervenida reiteró el llamado a los usuarios para mantenerse informados y reportar cualquier novedad o inquietud a través de sus canales oficiales: la línea 115 y el WhatsApp AVA al 313 4300000.