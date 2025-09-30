Condenan a dos militares por abandono del puesto en esquema de seguridad de Juan Manuel Santos

Colombia

La Justicia Penal Militar y Policial condenó a dos suboficiales del Ejército Nacional por los delitos de desobediencia y abandono del puesto, tras comprobarse que alteraron sin autorización los turnos de servicio en un dispositivo de seguridad asignado a la vivienda del expresidente Juan Manuel Santos.

Los hechos sucedieron en marzo de 2024 en Bogotá, cuando la investigación de la Fiscalía Penal Militar y Policial estableció que uno de los uniformados modificó el turno arbitrariamente y, además, se presentó bajo los efectos del alcohol.

Por la conducta del militar, fue condenado a 13 meses de prisión. El otro suboficial implicado recibió una pena de 12 meses de prisión por desobediencia.

De acuerdo con la Fiscalía, ambos aceptaron su responsabilidad ante el material probatorio recaudado, lo que permitió la emisión de las sentencias condenatorias.