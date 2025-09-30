Colombia entrega a Ecuador la presidencia pro tempore de Comunidad Andina: ¿Qué traerá a los países?

Más de 116 millones de habitantes en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú hacen parte de la Comunidad Andina (CAN), que este 30 de septiembre vivió un nuevo relevo en su liderazgo regional.

La Presidencia de Colombia entrego Pro Tempore a Ecuador tras un año de gestión que dejó cifras concretas:

Más de 50 operaciones conjuntas en frontera, un plan de acción contra la minería ilegal y la reactivación de espacios de participación para comunidades indígenas y afrodescendientes.

La ceremonia estuvo encabezada por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, quien destacó que el país asumió el reto con una agenda centrada en la ciudadanía, la biodiversidad y la igualdad, impulsando iniciativas en cultura, trabajo y seguridad.

50 operativos conjuntos y un plan contra la minería ilegal

En el ámbito de la seguridad, Colombia lideró más de medio centenar de operativos fronterizos, promovió el Plan de Acción 2025–2030 contra la Minería Ilegal y creó el Observatorio Andino de Seguridad, diseñado para fortalecer la cooperación y el intercambio de inteligencia en la región.

¿Cuales son las comunidades y la cultura en el centro?

El año de gestión por parte del gobierno Colombiano, también estuvo marcado por la participación social. Después de 12 años se reactivó el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas, donde se adoptó la Declaración de Cali sobre consulta previa y biodiversidad. En Cali, además, se celebró el V Foro Internacional Afroandino, que reafirmó el papel de las comunidades afrodescendientes en la integración regional.

En el campo cultural, Colombia impulsó la Ruta Andina de Artes y Oficios Patrimoniales y lideró la VII Reunión de Ministros de Cultura. En materia laboral, organizó congresos internacionales sobre seguridad y salud en el trabajo, y elaboró un compendio de normativas regionales en higiene y seguridad industrial.

“Nos llena de orgullo haber contribuido a una agenda regional centrada en la ciudadanía, la biodiversidad y la igualdad”, afirmó Villavicencio durante la ceremonia.

Con este traspaso, Ecuador asume la Presidencia Pro Tempore para el período 2025–2026, con el desafío de mantener el impulso en seguridad, reforzar la cooperación cultural y garantizar una participación más activa de la sociedad civil andina.