Cevichería El Puente: tradición, sostenibilidad y desarrollo en Tumaco

Colombia

La sostenibilidad ya no es solo una tendencia, sino una decisión estratégica para el crecimiento y la transformación empresarial. En Colombia, esta visión se refleja en las más de 6.405 iniciativas de “negocios verdes” registradas hasta 2023, con una proyección de 12.630 para el 2030, según el Ministerio de Ambiente.

En este camino está la Cevichería El Puente, un restaurante-bar que ha hecho de la sostenibilidad un sello propio. Allí se celebra la riqueza gastronómica del Pacífico colombiano, mientras se construye un modelo que, con el respaldo de Davivienda, busca consolidarse como referente local e internacional.

El sabor de Tumaco

Fundada en 1985 por Gildardo Parra y adquirida en 2016 por Diva Sambony, la Cevichería El Puente ha recorrido con éxito el trayecto de micronegocio a ícono gastronómico de Tumaco. “Es un lugar de mucha trayectoria, con una gastronomía artesanal y típica de la región. Hoy tenemos un segundo piso, más empleados y un mejor servicio para locales y turistas”, cuenta Sambony.

No en vano, en el municipio se repite la frase: “Turista que va a Tumaco y no conoce La Cevichería El Puente, no fue a Tumaco”. La fórmula detrás de ese reconocimiento, señala su gerente, es una apuesta constante por crear experiencias que integran sabor, tradición y cultura.

En el menú destacan los pescados, con la picada de mariscos como plato insignia y propuestas como la Trilogía del Pacífico, que reúne distintas especies de moluscos y peces de la región. El secreto, dice Diva, está en el vínculo directo con los proveedores locales: “Compramos directamente a los pescadores que llegan en la madrugada, garantizando frescura y bienestar social”.

Sostenibilidad en marcha

Desde 2023, El Puente dio un paso decisivo hacia la sostenibilidad ambiental con la instalación de 108 paneles solares de 555 W y tres inversores de 15 kW. Gracias a esta apuesta, cubren entre el 75% y el 80% de su consumo energético. “Pasamos de pagar cerca de 10 millones mensuales en energía, a solo 3 o 4 millones. Ahora, en vez de un gasto, tenemos una inversión que a futuro será rentabilidad”, explica Diva.

El restaurante también impulsa otras acciones, como la recolección diaria de basuras en la orilla, la promoción de la pesca artesanal y los planes para crear una fundación dedicada a la protección del mar. “Queremos generar cultura en la zona sobre la no contaminación del mar”, agrega.

Para Juan Gabriel Espinoza, chef ejecutivo del restaurante, estas iniciativas son necesarias y coherentes: “Este proyecto no solo es rentable, también es enriquecedor para la comunidad”.

Un aliado estratégico

Diva reconoce que la transformación hacia un modelo más sostenible no habría sido posible sin un respaldo financiero sólido. Davivienda asumió ese rol, facilitando la inversión para instalar los paneles solares.

“Si uno tiene una empresa organizada y respaldada financieramente, el banco lo apoya. Con Davivienda fue muy rápido: nos visitaron, nos ofrecieron el proyecto y nos apoyaron al 100%”, afirma.

El impacto es doble: ambiental, al alinearse con los objetivos de descarbonización del país; y social, al beneficiar a una región ZOMAC como Tumaco, históricamente golpeada por la violencia, el narcotráfico y la falta de oportunidades.

Gastronomía y cultura al servicio del turismo

“Queremos que no sea solo un sitio para comer, sino un lugar donde los turistas conozcan artesanos y los métodos de extracción de la riqueza marítima, conservando los sabores autóctonos”, explica Espinoza.

En un territorio como Tumaco, donde el turismo crece sostenidamente —con un incremento del 6% en pasajeros movilizados en embarcaciones en la última Semana Santa, según la Dimar— negocios como El Puente son claves para atraer visitantes y dinamizar la economía local.

Con 30 empleados en nómina y hasta 14 trabajadores por turnos, el restaurante también es un motor de empleo. Durante la pandemia, cuando las ventas cayeron al 13%, decidieron no cancelar contratos de inmediato. Esa decisión, asegura Diva, les permitió sobrevivir y fortalecer el sentido de pertenencia del equipo.

Hoy, con un segundo piso inaugurado en diciembre de 2024 y planes para ampliar su capacidad de generación solar, la Cevichería El Puente vive uno de sus mejores momentos. “Nuestro sello es brindar la mejor experiencia, el mejor ambiente y la mejor gastronomía. Este año ha sido el mejor en la historia del negocio, todo gracias al apoyo de Davivienda”, concluye Diva.