Cartagena apuesta por la innovación con la Hackatón de movilidad 2025

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Informática y en alianza con UNITECNAR anunció el lanzamiento de la Hackatón de Movilidad Cartagena 2025, un espacio de innovación y creatividad que reunirá a jóvenes, emprendedores y profesionales para diseñar soluciones tecnológicas que transformen la manera en que nos movemos en la ciudad.

Durante los días 21, 22 y 23 de Octubre, la ciudad vivirá un espacio de innovación y trabajo colaborativo donde equipos multidisciplinarios unirán conocimientos para diseñar soluciones apoyadas en inteligencia artificial, análisis de datos y otras tecnologías. El objetivo: enfrentar los grandes retos de la movilidad en Cartagena, como la congestión, la eficiencia del transporte público, la accesibilidad y la sostenibilidad.

La iniciativa busca impulsar a Cartagena como referente regional en movilidad inteligente, integrando la innovación tecnológica con las necesidades reales de la ciudadanía.

Entre los principales objetivos del evento se destacan:

•⁠ ⁠Fomentar la innovación aplicada: motivar a jóvenes talentos a crear soluciones escalables y de alto impacto para la ciudad.

•⁠ ⁠Promover una movilidad sostenible: incentivar propuestas que reduzcan la congestión y promuevan una movilidad más sostenible.

•⁠ ⁠Garantizar accesibilidad para todos: generar ideas que eliminen barreras y promuevan la inclusión en el transporte urbano.

•⁠ ⁠Fortalecer el ecosistema de innovación local: conectar emprendedores y expertos en tecnología para consolidar una Cartagena más inteligente.

“Aquí no venimos a hablar solamente de problemas, sino construiremos soluciones que contribuyan a descongestionar nuestras vías, a fortalecer un transporte público más eficiente y a impulsar una movilidad humana siempre sostenible.” Así lo expresó José Ricaurte, director del DATT.

El perfil de los participantes está dirigido a estudiantes de carreras técnicas, tecnológicas y profesionales entre los 18 y 28 años, quienes podrán inscribirse hasta el 10 de octubre o hasta agotar cupos.

La Hackatón de Movilidad Cartagena 2025 es una iniciativa liderada por la Alcaldía de Cartagena, en alianza con la Fundación Universitaria Antonio Arévalo (UNITECNAR) y con el apoyo de Fortinet y Tigo. Este evento busca impulsar el uso estratégico de la tecnología para mejorar los procesos de movilidad y desarrollar soluciones innovadoras a los principales retos de la ciudad.

Inscríbete en: cartagena.gov.co/hackaton.