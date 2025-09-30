Capturadas ‘Vale’ y ‘Karla’, presuntas expendedoras de drogas sintéticas en muelle de La Bodeguita

Cartagena

En un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en Cartagena, la Policía Nacional logró la captura de dos presuntas expendedoras de drogas en el Centro Histórico.

La oportuna información de la ciudadanía permitió que las patrullas de vigilancia lograran sorprender a dos mujeres con sustancias estupefacientes en los alrededores del muelle de de La Bodeguita.

Durante el operativo fueron capturadas ‘Vale’ y ‘Karla’, de 29 y 31 años respectivamente, naturales del interior del País. Durante el procedimiento se le incautaron 20 dosis de droga sintética (Tusi), avaluadas en más de 3 millones de pesos.

Los elementos incautados y las indiciadas, fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado más de 2.240 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 578 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.