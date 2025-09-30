Autoridades ofrecen mediación ante la minga Barí que protesta en Cúcuta

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander ofrecieron su mediación ante el gobierno nacional para poder entrar en un diálogo con la minga Barí que protesta en Cúcuta.

El secretario de seguridad ciudadana George Quintero dijo a Caracol Radio que “nosotros estamos en un proceso de acompañamiento y diálogo permanente con esta comunidad que también esta afectada por la grave crisis del Catatumbo y que sufren la violencia en ese territorio”.

Indicó que los representantes de la comunidad indígena “están reclamando garantías para la delegación, presencia del jefe de Estado y su gabinete, espacio para ubicarse, parque automotor para su movilidad, actividades culturales, entre otros”.

Explicó que la administración departamental ha logrado el contacto con el viceministro del diálogo, para evitar vías de hecho y en la búsqueda de resolver las inquietudes de los manifestantes.

En medio de esta situación, las autoridades han logrado el suministro de alimentos, la atención a la población infantil a través del ICBF, entre otras atenciones.

Se espera que en las próximas horas se pueda definir una comisión que entre en diálogo con las partes para buscar una ruta de solución a esta problemática social.