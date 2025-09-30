Atentado contra el exconcejal de Arauca, Luis Naranjo: reporte oficial de la Policía

Colombia

El comandante de la Policía en Arauca, coronel Carlos Angarita, confirmó que en la mañana de este martes 30 de septiembre se registró un atentado terrorista contra el exconcejal Luis Evelio Ascanio Naranjo en el municipio de Saravena.

El exconcejal Naranjo se movilizaba con sus dos camionetas de seguridad y su esquema de protección, cuando fueron atacados a tiros por lo que presuntamente sería un grupo armado ilegal.

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, denunció que al parecer, el dirigente político se movilizaba con su hermana y su sobrina menor de edad.

Por su parte, el coronel Angarita, informó que fue hacia las 10:20 a. m., cuando Naranjo acababa de entregar un mercado a una familia en el barrio Cofavi, se presentó la acción terrorista en su contra.

En el hecho resultaron heridos los escoltas Jairo Javier Rojas Sáenz y Sergio Alfonso Correa Durango, miembros de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes de inmediato fueron trasladados a un centro médico y están estables,

El coronel Angarita aseguró que la Policía, junto con las demás autoridades, mantiene operativos en la zona con el fin de identificar y capturar a los responsables de este hecho de violencia que altera la tranquilidad del municipio.