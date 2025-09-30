Asciende a 42 el número de mujeres asesinadas en lo que va de 2025 en el Atlántico

Bogotá, 25 de noviembre de 2016. El 25 de noviembre se conmemora el día internacional contra la violencia de género y en Bogotá, se vivió con una marcha de diferentes activistas en contra del maltrato a la mujer, con los lemas de "ni una más" y "Déjame en paz" (Colprensa - Sofía Toscano) / Sofía Toscano

El crimen de Yolanda Estefany Arias Santos, de 25 años, presuntamente, a manos de su pareja sentimental, Jairo Páez Muñoz, vuelve a encender las alarmas sobre la creciente violencia feminicida en el Atlántico.

Según Ruth Pareja, representante de las organizaciones de mujeres del departamento, las cifras de mujeres asesinadas en el 2025 son de 42, de las cuales se calcula que han sido víctimas de feminicidio aproximadamente entre 7 y 8 mujeres.

Sobre estos casos, Pareja alertó sobre el subregistro en las estadísticas oficiales y la necesidad de crear un observatorio independiente que permita un seguimiento más certero de los casos.

“Lamentamos, como siempre, la muerte de una mujer. Siempre tiene que llamarnos a una profunda reflexión, donde llevamos una cifra de 42 mujeres asesinadas. De verdad que hoy es un llamado a implementar esas políticas públicas que ya están para defender los derechos de la mujer”, dijo Pareja.

Reacción de las autoridades frente a los casos

Por otro lado, la vocera de las organizaciones de mujeres del Atlántico destacó la reacción de las autoridades que lograron la captura de Jairo Páez Muñoz, quien sería el presunto responsable de este nuevo hecho criminal contra una mujer.

Recordemos que, en una reciente mesa de trabajo liderada por la Gobernación del Atlántico y organizaciones sociales, se propusieron acciones como la creación de un observatorio regional de feminicidios y plataformas de movilidad seguras para mujeres.