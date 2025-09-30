Asciende a 42 el número de mujeres asesinadas en lo que va de 2025 en el Atlántico
De este número, cerca de 8 casos han sido catalogados como feminicidio.
El crimen de Yolanda Estefany Arias Santos, de 25 años, presuntamente, a manos de su pareja sentimental, Jairo Páez Muñoz, vuelve a encender las alarmas sobre la creciente violencia feminicida en el Atlántico.
Según Ruth Pareja, representante de las organizaciones de mujeres del departamento, las cifras de mujeres asesinadas en el 2025 son de 42, de las cuales se calcula que han sido víctimas de feminicidio aproximadamente entre 7 y 8 mujeres.
Sobre estos casos, Pareja alertó sobre el subregistro en las estadísticas oficiales y la necesidad de crear un observatorio independiente que permita un seguimiento más certero de los casos.
“Lamentamos, como siempre, la muerte de una mujer. Siempre tiene que llamarnos a una profunda reflexión, donde llevamos una cifra de 42 mujeres asesinadas. De verdad que hoy es un llamado a implementar esas políticas públicas que ya están para defender los derechos de la mujer”, dijo Pareja.
Reacción de las autoridades frente a los casos
Por otro lado, la vocera de las organizaciones de mujeres del Atlántico destacó la reacción de las autoridades que lograron la captura de Jairo Páez Muñoz, quien sería el presunto responsable de este nuevo hecho criminal contra una mujer.
Recordemos que, en una reciente mesa de trabajo liderada por la Gobernación del Atlántico y organizaciones sociales, se propusieron acciones como la creación de un observatorio regional de feminicidios y plataformas de movilidad seguras para mujeres.