Alcaldía de Cartagena participa en Cumbre Mundial de la Unesco en Barcelona, España

La Alcaldía Mayor de Cartagena fue invitada por el Gobierno nacional, por medio del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a participar en MONDIACULT 2025, la Conferencia Mundial de la Unesco sobre las Políticas Culturales y el Desarrollo Sostenible, que se desarrolla del 29 de septiembre al 1 de octubre en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), España.

En representación del Distrito asiste Milton José Pereira, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, en compañía de María Mercedes Abondano, directora de Cooperación Internacional de Cartagena, quienes participan como invitados en este espacio global que reúne a ministros de cultura, organismos multilaterales, académicos, sociedad civil y representantes de ciudades de todo el mundo.

La voz de Cartagena en el escenario internacional

Aunque la participación de Cartagena es en calidad de invitado, su presencia en MONDIACULT 2025 es una oportunidad para fortalecer la proyección internacional de la ciudad como referente patrimonial y cultural del Caribe y del mundo.

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, Milton José Pereira, destacó que este espacio permite abrir caminos de cooperación y reafirmar compromisos con la defensa del patrimonio y los derechos culturales: “Cartagena de Indias es un referente cultural y patrimonial del Caribe y del mundo. Nuestra presencia en MONDIACULT 2025 como invitados es una oportunidad para reafirmar que la cultura no es un lujo, sino un derecho humano esencial y un motor de desarrollo sostenible que debe protegerse y proyectarse a escala global”, señaló Pereira.

MONDIACULT 2025: el mayor encuentro sobre cultura y desarrollo sostenible

Organizada por la UNESCO cada cuatro años, MONDIACULT es considerada la principal plataforma mundial de diálogo sobre políticas culturales.

En su edición 2025, acogida por el Gobierno de España, se abordan los principales retos y oportunidades que enfrenta la cultura en el siglo XXI. Los temas centrales incluyen: derechos culturales como derechos humanos, cultura y transformación digital, con énfasis en la inteligencia artificial, economía de la cultura como motor de empleo y cohesión social, cultura y acción climática, con aportes desde los saberes ancestrales, patrimonio y crisis, frente a conflictos y desastres naturales, cultura y educación, con enfoque en creatividad y pensamiento crítico, cultura y paz, como herramienta de reconciliación.

El encargado de la inauguración de esta edición de MONDIACULT fue el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien en su discurso resaltó el papel del patrimonio y la cooperación en la construcción de cultura de los países. El presidente señaló que la conferencia no se limita a enumerar aspiraciones, sino que traza “una hoja de ruta tangible, medible y verificable” para reforzar el lugar de la cultura en la Agenda del Futuro.

Conexión con el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027

En coherencia con el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cartagena Ciudad de Derechos”, la asistencia del Distrito a MONDIACULT 2025 se articula de manera directa con la Línea Estratégica 2: Vida Digna, que incluye la promoción de la cultura, la educación y la protección de poblaciones como ejes fundamentales para garantizar el bienestar y la inclusión social.

De esta forma, la participación de Cartagena en el foro internacional refuerza su compromiso local de reconocer la cultura no sólo como un patrimonio a proteger, sino como un derecho humano esencial y un motor de cohesión social, en sintonía con los debates globales de la UNESCO sobre cultura y desarrollo sostenible.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante tres días, MONDIACULT 2025 desarrolla sesiones plenarias, eventos paralelos y diálogos ministeriales en los que se comparten experiencias de más de 190 países. Para Cartagena, asistir como invitado representa un ejercicio de aprendizaje y conexión con buenas prácticas internacionales en materia de políticas culturales, gobernanza del patrimonio y economía creativa.

Además, la ciudad puede explorar alianzas con organismos internacionales, gobiernos locales y actores culturales, fortaleciendo su presencia en la agenda global.