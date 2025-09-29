Veolia alerta a la comunidad de Cartagena por hurto de dotación institucional

El hecho constituye un delito grave y puede llegar a vulnerar el buen nombre de las empresas al exponer a la ciudadanía ante eventuales fraudes y estafas por parte de personas inescrupulosas que puedan llegar a suplantar a funcionarios realizando ofrecimientos o exigencias ajenas a la operación, agravando el delito cometido.

Este lamentable incidente, originado en el hurto al contratista proveedor de dotaciones, no refleja los estándares y protocolos de seguridad de la empresa y podría ser utilizado indebidamente por actores externos para intentar afectar la operación de Veolia. Por lo anterior, se han elevado las alertas necesarias a las autoridades competentes para el seguimiento de este hecho y avanzan en las investigaciones del caso.

Por eso hacen un llamado preventivo a todos nuestros usuarios en Cartagena y en el resto del país, para que se mantengan alerta y denuncien cualquier situación sospechosa, como pueden ser visitas no programadas o actuaciones atípicas por parte de personas que se identifiquen como miembros de Veolia o Aguas de Cartagena, para que sea posible continuar interponiendo las denuncias a que haya lugar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Veolia reafirma su compromiso de brindar una operación segura, transparente y responsable ante clientes y usuarios y rechaza este tipo de actos que vulneran la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, de la empresa y de los colaboradores.

Las líneas de atención a la ciudadanía se mantienen habilitadas para recepcionar las inquietudes de nuestros usuarios: Línea nacional de operación de residuos 01800095096 / Línea Nacional de operación de agua 018000918761 / Aguas de Cartagena línea 116.