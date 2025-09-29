Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Veolia alerta a la comunidad de Cartagena por hurto de dotación institucional

Fueron robadas 874 prendas de dotación (overoles, pantalones, camisas y gorros) marcadas con logos de Veolia y Acuacar

Veolia intensifica actividades ambientales para la temporada turística de Semana Santa

Veolia intensifica actividades ambientales para la temporada turística de Semana Santa

El hecho constituye un delito grave y puede llegar a vulnerar el buen nombre de las empresas al exponer a la ciudadanía ante eventuales fraudes y estafas por parte de personas inescrupulosas que puedan llegar a suplantar a funcionarios realizando ofrecimientos o exigencias ajenas a la operación, agravando el delito cometido.

Este lamentable incidente, originado en el hurto al contratista proveedor de dotaciones, no refleja los estándares y protocolos de seguridad de la empresa y podría ser utilizado indebidamente por actores externos para intentar afectar la operación de Veolia. Por lo anterior, se han elevado las alertas necesarias a las autoridades competentes para el seguimiento de este hecho y avanzan en las investigaciones del caso.

Por eso hacen un llamado preventivo a todos nuestros usuarios en Cartagena y en el resto del país, para que se mantengan alerta y denuncien cualquier situación sospechosa, como pueden ser visitas no programadas o actuaciones atípicas por parte de personas que se identifiquen como miembros de Veolia o Aguas de Cartagena, para que sea posible continuar interponiendo las denuncias a que haya lugar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Veolia reafirma su compromiso de brindar una operación segura, transparente y responsable ante clientes y usuarios y rechaza este tipo de actos que vulneran la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, de la empresa y de los colaboradores.

Las líneas de atención a la ciudadanía se mantienen habilitadas para recepcionar las inquietudes de nuestros usuarios: Línea nacional de operación de residuos 01800095096 / Línea Nacional de operación de agua 018000918761 / Aguas de Cartagena línea 116.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad