Universidad de Cartagena lanza concurso infantil “Sueño con UniCartagena 200 años”

Dirigido a estudiantes de 9 a 14 años de colegios públicos y privados, el certamen hace parte de la estrategia “UniCartagena de niños y niñas”, concebida para fomentar el sentido de pertenencia y el amor por la educación pública.

“En la agenda bicentenaria de la Universidad de Cartagena, las niñas y los niños son verdaderos protagonistas. Su mirada fresca y creativa le da vida a 198 años de historia y proyecta el futuro que soñamos juntos, cuando cumplamos 200 años”, afirmó Berta Lucía Arnedo, vicerrectora de Extensión y Proyección Social.

Competencia y final

La gran final se realizará el miércoles 29 de octubre de 2025, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., en el Aula Máxima de la sede San Agustín. Durante el evento, entre seis y ocho colegios competirán en una dinámica de preguntas y respuestas sobre la historia universitaria, evaluadas por un jurado conformado por los historiadores Rafael Acevedo y Muriel Vanegas, junto a la vicerrectora Berta Arnedo.

Premios y reconocimientos

Habrá un ganador por cada categoría de edad (9 a 11 y 12 a 14 años). Los tres primeros puestos recibirán placa de reconocimiento, un dispositivo tecnológico y el recorrido especial “Siguiendo los pasos de la UniCartagena de niños y niñas”, que incluye recorridos guiados por la historia de la Alma Mater. Todos los colegios participantes obtendrán diploma de certificación.

Las inscripciones para el concurso infantil “Sueño con UniCartagena 200 años” estarán abiertas del 22 de septiembre al 3 de octubre de 2025 a través del siguiente enlace: https://forms.gle/WCg3ymw7PrDcaamB8, por lo cual la Universidad de Cartagena publicará el listado oficial de colegios participantes el 6 de octubre, a través de sus redes sociales.

Las instituciones inscritas recibirán un kit de preguntas que servirán de preparación para la competencia, y el jueves 9 de octubre se realizará un taller especial dirigido a tutores y docentes, con el fin de reforzar contenidos y ultimar detalles antes de la gran final.

El concurso refuerza la misión de la Universidad de Cartagena de promover la educación de calidad y la memoria histórica, en el marco de su 198.º aniversario.