Todo listo para una nueva versión del Festival del Terror, “La Fiesta de la Década”

Desde el 3 de octubre y hasta el 2 de noviembre, Bogotá volverá a estremecerse con la llegada de la décima edición del Festival del Terror de Salitre Mágico. Este 2025, se cumplen 10 años del evento que se ha convertido en una experiencia escalofriante y entretenida, en esta oportunidad será una celebración que promete hacer vibrar a toda la ciudad.

En su décimo aniversario, el Festival encenderá las noches, transformando el parque los fines de semana, en un escenario inmersivo de más de 100.000 m² de experiencias aterradoras y emocionantes. Tendrá casas renovadas como “Masacre en el granero”, que trae un nuevo recorrido escalofriante en el que, el escenario respira miedo entre sus muros. Además, habrá shows en vivo y una nueva zona: “Krampus”, inspirada en leyendas oscuras donde el miedo se reinventa y acecha en cada rincón.

En palabras de la Néstor Bermúdez, director general de Salitre Mágico, “el Festival del Terror se ha convertido en una tradición para quienes buscan emociones fuertes en octubre. Este año, la invitación es a que todos puedan vivirlo en grande, siendo parte de una de las 14 noches de la Fiesta de la Década. En el Festival del Terror cada grito cuenta una historia y este año celebraremos diez años de miedo inolvidable”.

Con diez años de historia, el Festival del Terror de Salitre Mágico ya no es solo un evento: es parte del calendario de la ciudad, un ícono cultural y de entretenimiento que Bogotá espera año tras año, y que en 2025 promete la celebración más aterradora, para vivir emociones extremas como: miedo, gritos, suspenso y la adrenalina por las atracciones de alto impacto que serán parte de este esperado evento.

El festival estará abierto durante 14 fechas exclusivas, desde el 3 de octubre al 2 de noviembre en el horario de 6 pm a 1 am. Toda una experiencia diseñada para disfrutar con amigos, familia o pareja. Este aniversario se celebra en grande, habilitando en festivaldelterror.com una preventa especial con cupos limitados y descuentos únicos, pensado para quienes quieren asegurar su ingreso a “La Fiesta de la Década” y ser los primeros en vivir esta experiencia inolvidable.