Sofitel Legend Santa Clara reconocido como Mejor Hotel de Sudamérica 2025

El legendario Sofitel Legend Santa Clara acaba de ser galardonado en los World Travel Awards 2025 como Mejor Hotel de Sudamérica, consolidándose una vez más como uno de los referentes de lujo y hospitalidad más importantes de la región.

Fundados en 1993 en Inglaterra, los World Travel Awards destacan cada año a nivel global y regional a las propiedades que marcan la pauta en calidad y excelencia. La elección de los ganadores se realiza a través de la votación de expertos, profesionales del turismo y viajeros internacionales, quienes valoran criterios como excelencia en el servicio, innovación y cumplimiento de expectativas.

Estos premios son considerados los “Oscar de la industria del turismo” y uno de los reconocimientos más importantes a nivel mundial en el sector de viajes y hospitalidad.

Este reconocimiento reafirma al Sofitel Legend Santa Clara como un referente de lujo y hospitalidad en América Latina. El hotel, ubicado en el corazón del centro histórico de Cartagena, combina más de cuatro siglos de historia con el estilo francés característico, ofreciendo experiencias únicas en alojamiento, gastronomía y bienestar.

“Recibir este premio nos llena de orgullo porque refleja el compromiso de todo nuestro equipo en brindar experiencias memorables que combinan el encanto histórico del Santa Clara con la sofisticación de la hospitalidad francesa. Este reconocimiento no solo nos consolida como líderes en la región, sino que también nos inspira a seguir innovando y a mantenernos como embajadores de la excelencia en Cartagena y en Sudamérica”, afirmó Jean-Christophe Martinez, gerente general del Sofitel Legend Santa Clara Cartagena.

Con esta distinción, el Sofitel Legend Santa Clara se suma al selecto grupo de hoteles legendarios reconocidos por los WTA, reforzando su posición como un ícono del turismo de lujo en Colombia y en la región.